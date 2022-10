Feroz bombardeo de las tropas rusas contra Kiev

KIEV, Ucrania, 11 (Reuters). - Rusia disparó misiles de crucero contra ciudades de Ucrania durante la hora pico del lunes por la mañana, matando a civiles y dejando sin electricidad y calefacción, en lo que el presidente Vladimir Putin declaró como venganza por los ataques ucranianos, incluido un puente a Crimea.

Los misiles impactaron en intersecciones concurridas, parques y sitios turísticos en el centro de Kiev con una intensidad que no se vio incluso cuando las fuerzas rusas intentaron capturar la capital a principios de la guerra.

También se reportaron explosiones en Lviv, Ternopil y Zhytomyr en el oeste de Ucrania, Dnipro y Kremenchuk en el centro del país, Zaporiyia en el sur y Kharkiv en el este.

En un discurso televisado, Putin dijo que había ordenado ataques "masivos" de largo alcance contra objetivos ucranianos de energía, comando y comunicación, utilizando misiles disparados desde aire, mar y tierra, en respuesta a lo que describió como ataques terroristas, incluida la explosión del sábado en el puente del estrecho de Kerch.

"El régimen de Kiev, con sus acciones, se ha puesto al mismo nivel que las organizaciones terroristas internacionales. Con los grupos más odiosos. Dejar tales actos sin respuesta es simplemente imposible", dijo Putin.

El Kremlin fue humillado el sábado cuando una explosión dañó el único puente sobre el estrecho de Kerch que une la península ucraniana de Crimea, anexada por Moscú en 2014, con Rusia propiamente dicha. Ucrania no se atribuyó la responsabilidad de la explosión en el puente, pero lo celebró.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que los ataques de la hora pico del lunes fueron programados deliberadamente para matar personas y dejar fuera de servicio la red eléctrica de Ucrania.

Su primer ministro, Denys Shmygal, dijo que 11 importantes objetivos de infraestructura fueron alcanzados en ocho regiones, dejando franjas del país sin electricidad, agua o calefacción.

Un enorme cráter se abría junto a un parque infantil en el centro de Kiev. Los restos de un aparente misil fueron enterrados, humeando en el lodo.

Más descargas de misiles golpearon la capital nuevamente más tarde en la mañana. Los peatones se apiñaron para refugiarse en la entrada de las estaciones de Metro.

Alemania informó que un edificio que alberga su consulado en Kiev fue atacado este lunes, aunque no se había utilizado desde que comenzó la guerra el 24 de febrero.

La Unión Europea condenó los "ataques bárbaros y cobardes" del lunes contra Ucrania.

A media mañana, el Ministerio de Defensa de Ucrania indicó que Rusia había disparado 81 misiles de crucero y que sus defensas aéreas habían derribado 43 de ellos.

La policía dijo que al menos cinco personas murieron y 12 resultaron heridas en Kiev.

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron llamas envolviendo un puente peatonal con piso de vidrio a través de un valle boscoso en el centro de la ciudad, uno de los sitios turísticos más populares de Kiev.

"Están tratando de destruirnos y borrarnos de la faz de la tierra. Las sirenas de ataque aéreo no disminuyen en toda Ucrania", señaló Zelenski en la aplicación de mensajería Telegram.

Zelenski luego filmó un mensaje de video en un teléfono móvil en una calle vacía del centro de Kiev y agregó que los bombardeos tenían dos objetivos principales: la infraestructura energética y las personas.

"Tal momento y tales objetivos fueron apuntados especialmente para causar el mayor daño posible", dijo.

Las autoridades ucranianas informaron que no había electricidad en la segunda ciudad más grande del país, Kharkiv, al igual que en la cercana, Poltava.

Sin embargo, apenas dos días después de la explosión en el puente de Crimea el tráfico volvió a la normalidad.

Al menos para los vehículos ligeros, ya que de momento los autobuses y los camiones seguirán cruzando en ferry el estrecho de Kerch.