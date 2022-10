Se guardó el rugido para el final, fue dueño del clásico y va por la Copa

(Por Darío Gutiérrez). - El fútbol rafaelino vivió este lunes uno de sus días de fiesta más importantes en muchos años. Ante una multitud, alrededor de 7.000 personas, el León se quedó con el clásico que hacía 30 años volvió a jugarse por otra cosa que no fuera la Liga Rafaelina. Y lo hizo de la manera soñada, con un gol en el último minuto, después de haber sufrido bastante en el segundo tiempo, y que además fue un golazo por la gran maniobra individual de Maximiliano Ibáñez. El chaqueño ha sido definitivamente el hombre de los goles importantes, como en octavos ante Ben Hur, pero además cumpliendo un trabajo de rol para el equipo destacable.

A decir verdad, no fue un buen partido desde lo técnico, el marco claramente superaba lo que se veía en la cancha. El primer tiempo casi que podría pasarse por alto en la reseña. Se marcó y habló mucho más de lo que se jugó. En esos 45 minutos iniciales 9 de Julio consiguió dividirle la tenencia del balón a la Crema con un orden táctico que partía desde la línea de tres que se hizo de cinco casi de entrada, y delante de ellos un buen escalonamiento de Aguilar, Peralta y Ruiz Díaz para que los volantes de la Crema no tengan casi espacios para un diálogo futbolístico.

Portillo prácticamente no ganó terreno por la derecha, y Faría intentó más en lo individual que por otra vía, pero igualmente los hermanos Albertengo no tuvieron casi vías para pesar dentro del área. Lo de 9 de Julio estaba claro que tenía como prioridad cuidar que Gómez no fuera exigido, pero de todos modos se esperaba de vez en cuanto alguna inspiración de Ruiz Díaz o Monserrat que lejos estuvo de darse en esa mitad del encuentro.

En ese primer tiempo cuando estaban a punto de irse al descanso estuvo la única chance clara de gol, en un tiro libre de Alassia desde la izquierda, que en el segundo palo fue conectado por Fleita -con bastante libertad-, pero el cabezazo fue bien rechazado por Gómez.

Para el segundo tiempo Werlen probó con el ingreso de Sterren por un inexpresivo Peralta, buscando más compañia para Monserrat e Ibáñez. En tanto, Bessone mandaba a cancha al chiquito Colombatti por el lesionado Gino Albertengo.

En cuanto al trámite, esta etapa fue distinta. Atlético ganó metros en la cancha, el ingreso de Colombatti le dio más movilidad y tenencia, mientras que las proyecciones de Galetto empezaron a ser una complicación para el "9".

Un centro pasado de izquierda a derecha le quedó a Portillo, pero definió alto desde buena posición. A todo esto, el banco de 9 de Julio estaba con muchos nervios porque entendía que Silvestre veía todas las divididas para la Crema -por momentos parecía ser así- y Werlen se iba expulsado.

Con Ceccherini y Alfano, seguía apostando por los "rapiditos" el banco visitante, en lugar de Mauro Albertengo y Faría. Del otro lado, recién en la media hora Werlen hizo la segunda variante, con Velazco por Maldonado buscando más experiencia en un momento caliente cuando se venía el Celeste.

El arquero Gómez, inseguro con los pies y en varios saques de arco, tuvo una atajada fundamental ante Colombatti y entrando en los minutos decisivos, después de varios rebotes dentro del área se perdió el gol Ceccherini rematando cruzado y desviado.

Atlético no quería los penales y ese afán de buscar hasta el final, le jugó una mala pasada. En toda la tarde no le había quedado ninguna contra a Monserrat, Ruiz Díaz e Ibáñez. Hasta que en el cuarto minuto de adicional llegó el pase de izquierda a derecha para Ibáñez, que le ganó en el mano a mano enganchando para adentro a Fleita, y sacó un zurdazo inatajable para Pezzini, que se metió en el ángulo superior izquierdo del arquero.

Difícil de explicar el delirio de todo 9 de Julio por ese golazo, mientras que en el otro costado de la cancha enmudecieron los hinchas de la Crema. Hubo una jugada más y se terminó. Fiesta interminable para el León, que mucho más allá del cheque por el millón quinientos mil pesos, infló el pecho de orgullo por un triunfo soñado. Ahora esperará el sorteo para la final (a doble partido) con Argentino, para ver si se define en Rafaela o en Rosario. Mientras, ya se viene el Regional Amateur (el domingo visitando a Ben Hur) y mantiene la ilusión como escolta en la Liga. Pero este merecido festejo seguirá seguramente por varias horas más.