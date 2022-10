Violento choque sufrió el grupo musical Kapanga

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Los integrantes del grupo musical Kapanga resultaron ilesos tras ser impactado el micro en el que circulaban por un automóvil en las inmediaciones de la ciudad bonaerense de Carmen de Areco cuando regresaban de un show y el "Mono", líder de la banda, contó que el conductor del vehículo estaba "alcoholizado".

El accidente se registró en la madrugada de esta lunes en el cruce de la Ruta 7 con la ruta provincial 51, altura Carmen de Areco, cuando la banda viajaba desde Córdoba hacia Escobar para dar un espectáculo y se produjo un choque con un Chevrolet Cruze cuyo conductor arrojó 1.65 g/l de alcohol en sangre en el control.

"Hoy zafamos", señaló el "Mono", quien contó que en el ómnibus iban 15 personas que afortunadamente no sufrieron heridas, a la vez que indicó: "Queremos llevarle tranquilidad a nuestras familias y, cuando la ley lo disponga, podremos irnos y darles un abrazo".

Además, señaló que "del auto de ellos hay un herido leve".



RELATO

"Nosotros -relató el líder del grupo musical- veníamos por la ruta 7, un conductor borracho cruzó con su auto y nos chocó de frente. Hace 27 años que andamos por la ruta, es la primera vez que nos pasa y estamos cansados de ver borrachos por las rutas".

"Nosotros, por suerte, la podemos contar, mucha gente no. No más muertes en las rutas", aseveró el cantante en diálogo con TN, tras lo cual añadió: "Todos los días vemos un accidente y en el 85 por ciento el conductor está alcoholizado".

También relató: "Los que iban en el auto no podían hablar del alcohol que tenían encima y eran gente como nosotros, no eran adolescentes. Hay muchas familias que estos le cagan la vida. Esto fue un incidente y tendría que tener una pena".

Fuentes policiales informaron a NA que el Chevrolet Cruze era conducido por Sergio Damián Lucero, con domicilio en Capitán Sarmiento.

En tanto, en el motorhome Mercedes Benz con Martín Rossarol como chofer circulaban: Alejandro Darío Corneli Salgado, Miguel De Luna Campos, Luciano Francisco De Santis, Martín Alejandro "Mono" Fabio, Amílcar Gastón Gilabert, Juan Ignacio Gorastidi, Juan José Lanne, Claudio Alberto Maffia, Javier Horacio Manera, Lucas Matranga, Ernesto Humberto Mazzanti, Gastón Alejandro Sloomant, Gabriel Villa y Jonathan Leonel Coria.