Tres motores eléctricos detrás de un árbol

Personal de la Subcomisaría 2a. de Ataliva recibió un llamado telefónico de parte del personal de la Guardia Urbana de Ataliva (GUATA) manifestando haber encontrado unos motores en estado de abandono en calle Formosa e intersección con calle Belgrano.

Ya en el lugar, observaron la presencia de tres motores eléctricos, en regular estado de conservación, que aparentemente serían de bombeadores o maquinas hormigoneras, uno de ellos marca Czerweny, mientras que los dos restantes, sin marca visible, estaban ocultos detrás de un árbol.

Al no tenerse conocimiento de la procedencia de los motores, ni denuncia policial sobre el faltante de los mismos, se procedió a su formal secuestro, y traslado a dependencia policial, a disposición del fiscal interviniente.



SE LLEVÓ LA MOTO

Y LE DEJÓ LA BICI

Un menor de edad habría sustraído una motocicleta en jurisdicción de la Comisaría 2a., abandonando en el lugar del hecho la bicicleta en la que se conducía.

Personal policial del Destacamento N° 9 de barrio Villa Podio, observó pasar una motocicleta a alta velocidad, por calle Aguado en contramano, conducida por un sujeto con un pañuelo en la cabeza. La moto marca Honda Wave 110cc, de color blanco, tenía características similares a una denunciada como sustraída en jurisdicción de la Comisaría 2a.

Al acercarse, lograron identificar al conductor, un joven con frondoso prontuario. Al darle la voz de «Alto Policía», el mismo hizo caso omiso emprendiendo la huida, por lo que los uniformados realizaron un seguimiento controlado del mismo, no logrando interceptarlo, pero sí se encontró la moto abandonada en la esquina de calles Garibaldi y Anduiza.

Tras una consulta con la Comisaría 2a., estos señalaron que horas antes se había sustraído una motocicleta con características similares en calle Pellegrini al 500 -barrio 9 de Julio-.

Consultados los guarismos, se confirmó que era la misma moto por lo que se procedió a su secuestro y traslado al Destacamento N° 9, por razones de jurisdicción, para continuar con actuaciones pertinentes.

En relación a este hallazgo, la Comisaría 2a. informó que el mismo día un joven de 18 años denunció que al llegar a las 22:00 a la casa de su novia, domiciliada en calle Pellegrini al 500, dejó su moto marca Honda Wave de color blanco, estacionada en la vereda con traba volante y al salir vio que ya no estaba la moto, pero que en su lugar habían dejado una bicicleta tipo playera, blanca, en regular estado de conservación.