La salida de Gómez Alcorta aceleró las renuncias de Moroni y Zabaleta

Claudio Moroni presentó en las últimas horas su renuncia como ministro de Trabajo, en una decisión que ya tenía pensado tomar en diciembre próximo, pero que se precipitó tras la salida de Elizabeth Gómez Alcorta de la cartera de Mujeres.

Así lo confirmaron fuentes cercanas al funcionario, las cuales indicaron que los últimos acontecimientos políticos relacionados con la represión a las tomas de tierras en la Patagonia, y el cortocircuito que generó dentro del Gabinete, aceleró los tiempos. Es que Moroni tenía previsto renunciar recién en diciembre por "motivos personales", pero esta situación precipitó su alejamiento del Gobierno.

De esta manera, ahora se analiza un reemplazante para el funcionario, que fue cuestionado por su actuación durante el conflicto entre las empresas y el sindicato del Neumático.

El Ministerio de Trabajo es una cartera importante y codiciada por los tres espacios rectores del Frente de Todos, en especial por La Cámpora que ha dado sobradas muestras de querer ubicar a uno de los suyos al mando.

En esa línea estuvieron direccionados los constantes cuestionamientos del secretario general, Andrés "El Cuervo" Larroque a Moroni en los últimos días.

Amigo personal del presidente Alberto Fernández, el funcionario supo ganarse la extrema confianza de los gremios más influyentes de la CGT que operaban como su sostén.

Tras el paso al costado de Gómez Alcorta, el Gobierno informó que, de no surgir imprevistos, el lunes sería el día clave para el anuncio del reemplazo de la abogada en Mujeres, Género y Diversidades, y "otros cambios", al que se le suma la dimisión de Moroni.

El titular de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, es otro de los funcionarios que se plegará a las bajas. Su situación es diferente, ya que como adelantó NA, el intendente de Hurlingham en uso de licencia, en permanente conflicto con los piqueteros, adelantó su intención de volver a su cargo anterior, hoy en manos de La Cámpora, espacio del cual no forma parte.

Fuentes cercanas al ministro, aseguraron a Noticias Argentinas que si bien la renuncia al momento no está presentada, "efectivamente hay un proceso de salida en marcha, que se hace en diálogo permanente y de manera ordenada", explicaron, y agregaron que se está llevando a cabo "del mismo modo que llevó adelante la gestión".

La danza de nombres para suceder a los funcionarios salientes es eterna. Aunque ninguno cuenta con confirmación oficial, resuenan con fuerza la diputada Victoria Tolosa Paz para reemplazar a Zabaleta, Gabriela Cerruti a Gómez Alcorta y Carlos Tomada en el lugar de Moroni.

Lo real es que el feriado XL le sirvió al mandatario nacional para intentar reordenar su Gabinete de cara a lo que resta de mandato. Lo hace junto a su círculo más cercano -con epicentro en la Residencia de Olivos- que se vuelve cada vez más reducido. Si todo sale como lo esperado, este lunes se darán a conocer los nuevos integrantes de la administración. (NA)