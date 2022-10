Cómo los animales ayudan a mejorar

En la pista de la Rural, el grupo Zoolidarios de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral, que funciona en la ciudad de Esperanza, mostró el viernes por la tarde la manera de mejorar la interacción entre personas y animales con mascotas muy especiales.

A través del grupo Zoolidarios, un grupo de estudiantes de veterinaria se acercó con sus mascotas para mostrar el trabajo especial. “Hacemos intervenciones asistidas con animales para personas con discapacidad o con necesidades afectivas o psicológicas, pero también en escuelas, hogares de ancianos, en algún momento fuimos a centros penitenciarios”, comienza contando Facundo uno de los 40 integrantes que tiene este espacio especial que llegó a la Sociedad Rural de Rafaela, con perros, una gatita ciega, un ratón y tres serpientes, dóciles y a disposición de ser abrazados por quienes se acercaran.

El trabajo de Zoolidarios está coordinado por un docente de la materia “Intervenciones asistidas con animales”, que es electiva y se puede cursar en cualquier año de la carrera, e incluso a todos los estudiantes de la Universidad. Del mismo modo, tienen participación de personas que no estén dentro de la UNL como un voluntariado.

Hay casos de chicos que ya tienen casi diez años participando de las actividades que permiten “romper estereotipos, porque siempre se habla de terapias que pueden hacerse con perros, caballos o delfines, pero si bien no hacemos terapia en sí, esta actividad nos permite utilizar a todo tipo de animales, como erizos, conejos y todo lo que trajimos a la Rural”.

Facundo explica que “esta tarea se basa en el vínculo humano-animal, en la forma de conectarse uno con otro. Los animales son catalizadores biológicos, sociales, porque aceleran todo lo que significa una relación interpersonal. Hay casos de quienes están solos y no pueden comunicarse con nadie, pero con los animales eso es posible. A un animal, a una mascota con sólo abrazarla una persona se siente mucho mejor”.

Todos los animales de Zoolidarios son mascotas de quienes los ponen a disposición de estos trabajos, todos están acostumbrados a socializar con todo tipo de personas y con otros animales.