La EPE impulsa obras de expansión de la red de extra alta tensión

Directivos de la Empresa Provincial de la Energía de la provincia Santa Fe (EPE) participaron de una reunión con representantes de la Asociación de Distribuidores y de Transportistas de Energía Eléctrica de la República Argentina (Ateera), que se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para abordar el plan de expansión de la red de extra alta tensión del país.

En la oportunidad, los funcionarios de la EPE remarcaron la importancia y la prioridad de incluir en la planificación presentada por Ateera, obras trascendentales para la provincia de Santa Fe y la región.

En este sentido, se solicitó considerar la línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O´Higgins – Plomer. Desde la ET Charlone (provincia de Buenos Aires) se proyectan dos líneas de 132 kV a la localidad de Rufino.

Este proyecto es prioritario para la EPE, ya que mejora la calidad de servicio, amplía la capacidad de abastecimiento y desarrollo económico en los nodos Rufino – Venado Tuerto – Firmat, y de todas las localidades abastecidas desde las mencionadas.

Además, permitirá reducir la cantidad de combustible líquido (gasoil) utilizado para las centrales térmicas de Venado Tuerto y de Rufino. Asimismo, solicitaron incluir la línea de 500 kV Santo Tomé – San Francisco – Malvinas Argentinas.

Desde la ET San Francisco van a salir líneas de 132 kV hacia el sistema santafesino, lo que permitirá dar redundancia a la red en dicho nivel de tensión, mejorando la calidad, confiabilidad y ampliando la capacidad disponible de la región; y esta infraestructura desplazará el uso de combustibles en las centrales térmicas de Rafaela y Ceres.

Por último, pidieron considerar la línea de 132 kV Ramallo – Laminados Industriales (Villa Constitución). La línea de alta tensión en 132 kV que viene de San Nicolás, se encuentra fuera de servicio por orden del Ente Regulador Nacional de la Electricidad por cuanto la misma se encuentra con su franja de servidumbre administrativa de electroducto intrusada en la provincia de Buenos Aires. Por tal razón, fue necesario construir un by pass de emergencia en ese nivel de tensión, para tener un recurso adicional para situaciones de contingencias.

A partir de la formalización de la solicitud de incorporación de estas obras a la propuesta de planificación presentada por ATEERA, se elevará un informe completo al subsecretario de Energía de la Nación, Santiago Yanotti, para su tratamiento en el seno del Consejo Federal de Energía.



ADEERA

La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina es una organización sin fines de lucro creada en 1992 y conformada en la actualidad por 49 distribuidoras de energía eléctrica de origen público, privado y cooperativo.

El conjunto de las distribuidoras asociadas a Adeera presta el servicio público de electricidad a más de 14 millones de clientes en todo el país y la población beneficiada llega a 32,5 millones de habitantes. Las distribuidoras de Adeera operan el 97% de la energía eléctrica que se consume en la Argentina.