Perotti, entre docentes, el caso Sain y empresarios

Por Darío H. Schueri



(Desde Santa Fe). - Mientras AMSAFE conseguía angustiosamente que 18 mil docentes -contra 14 mil- aprobaran el 31% de aumento que hace un mes habían rechazado, los diputados crearon una comisión para seguir los audios y la causa Sain, que precipitaron una crisis en concursos del MPA y SPPDP. El ministro de Seguridad entraba en crisis con su secretaria de logística mientras el Gobernador tuvo un respiro con el mundo empresario.



LA CAPITULACIÓN MÁS

ANUNCIADA DE LA HISTORIA

Desde el gobierno razonan que el costo político para AMSAFE de haber capitulado sin atenuantes (aunque en realidad son los propios maestros “de base” que rechazaron hace un mes, lo mismos que ahora, por las razones que fuera, aceptaron) no los salpicará, toda vez que ante la sociedad (que vota a Juntos por el Cambio), dejaron la imagen de ser “presupuestariamente inflexibles”, ante un “razonable aumento” de sueldo, que el resto de los sindicatos habían aceptado unánimemente hace un mes; si bien es cierto que podría ser la misma sociedad que piensa que la única manera de ganarle salarialmente a la inflación, es siendo empleado público.

Perotti no tenía otra opción más que endurecer su postura (descontar los días de paro, por otro motivo, ni siquiera por el aumento), sin romper el acuerdo paritario con el resto de los sindicatos; y desde luego que a un par de negociaciones salariales aún antes de las elecciones, no hubo especulación electoral en su decisión.



SAIN, SIEMPRE SAIN, EL

KARMA DE ESTE GOBIERNO

A instancia de la diputada del PRO, Ximena Sola, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de una comisión para el seguimiento sobre el espionaje ilegal, y el desempeño de la función pública en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Marcelo Sain, que lo tiene imputado por la compra irregular de armas.

En la última sesión, el radicalismo hizo prácticamente abuso de poder contra el gobierno, ante el estruendoso silencio oficialista; sólo la diputada de FE, Cesira Arcando atinó -cual boxeador entre las cuerdas- a “sacar unas manos” para defender al Ejecutivo de semejante golpiza. La noticia llegó a un despacho del segundo piso de Casa de Gobierno, y de inmediato se pusieron a seguir la sesión por youtube.

Mientras el diputado radical, Fabián Bastía, acusaba al mismísimo Gobernador, tras un prolijo relato de hechos, de ser el jefe de una asociación ilícita, su correligionario Alejandro Boscarol zarandeaba el fantasma de “juicio político” conforme a cómo avancen las investigaciones de la comisión creada ad hoc por el tema Sain. Por su parte, el diputado Juan Cruz Cándido acusaba al ministro de Seguridad, Diego Rimoldi de “faltarle el respeto a la Legislatura”, con el informe brindado el miércoles ante una Comisión Bicameral, sobre la ejecución de la Ley de Emergencia en Seguridad.

A todo esto, el senador Armando Traferri en la otra ala de la Legislatura, extraía del bolsillo interno derecho de su saco un pendrive, que exhibía ante periodistas de manera “satisfactoriamente amedrentadora”, con supuestamente nuevos y más escandalosos capítulos de la zaga “escuchas de Sain”.



GABRIEL SOMAGLIA:

OTRA VÍCTIMA DE SAIN

El secretario de Justicia de la Provincia, Gabriel Somaglia fue denunciado por el abogado constitucionalista, Domingo Rondina, ante la Fiscalía Regional Nº 1 (capital provincial) por “tráfico de influencias, espionaje ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego de que trascendiera un registro donde el funcionario se dirige a Sain, haciéndole comentarios sobre actos y gestiones, impropios del cargo que aún ocupa.

Somaglia fue apartado del rol en la coordinación de los concursos para la designación de autoridades del Ministerio Público de la Acusación, que sigue bajo un manto de escándalo (por más que desde el Poder Ejecutivo intenten minimizarlos, aunque habrá una reunión esta semana entre poderes para limar asperezas), ya que con la renuncia del abogado venadense, Arsenio Domínguez (cuestionado por la oposición por haber fijado domicilio en la dirección del estudio jurídico del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia) son nueve las bajas en el jurado de fiscales y defensores para el concurso de nuevas autoridades del Ministerio Público de la Acusación, y en el de evaluadores para el Servicio Provincial de Defensa.



AHORA, EL TURNO DEL

DISCRETO MINISTRO RIMOLDI

El diputado socialista, Joaquín Blanco se hizo eco en el recinto de un escándalo que meneaban correveidiles de la política, relacionado con el enojo del ministro de Seguridad, Diego Rimoldi con su secretaria de logística, Ana María Borel, por no haberlo acompañado a dar el informe ante la Bicameral de Seguridad. Blanco contó que otro ministro del Poder Ejecutivo (Marcos Corach) le había pedido la renuncia a la funcionaria (de Rimoldi) Morel quien, al decir del legislador socialista citando como fuentes “medios de comunicación”, luego fue confirmada en su cargo.

Un rato antes, la diputada Clara García había golpeado duro sobre lo que la oposición en general consideró una “deplorable sub ejecución” de la Ley de Emergencia.

Siguiendo con la fragua de rumores, en la tarde del jueves trascendía que como consecuencia de todos estos insólitos hechos, el ministro de Seguridad presentaría la renuncia al gobernador Perotti, quien citó para el feriado del viernes al mediodía en Rosario a una reunión de trabajo multiagencial a funcionarios de Desarrollo Social y Seguridad, con la presencia de Rimoldi flanqueando al Gobernador. “Aquí no ha pasado nada señores”, pareciera haber sido la intencionalidad de la foto oficial.



UN GOBERNADOR CON

“LEGITIMIDAD EMPRESARIA”

Fue la frase utilizada por un empresario del mundo de la economía del conocimiento, mientras escuchaba en el auditorio del Museo de la Constitución de Santa Fe el discurso de Omar Perotti, en la inauguración de la décima edición de la Semana Comex, máximo evento del comercio exterior que se realiza en esta capital.

El Gobernador, alabado después por la decena de hombres y mujeres empresarios que recibieron distinciones por su labor exportadora, describió ante el selecto público con sólidos conocimientos al respecto, la realidad del mundo en que les toca y tocará competir para posicionar sus productos en la cada vez más compleja globalidad comercial.

Al día siguiente, en la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF), y ante representantes de los Entes Portuarios ubicados al norte del Puerto de Santa Fe y de las Cámaras de Comercio Exterior de la región, Perotti anunció que este mes se llevará a cabo la licitación del dragado, balizamiento y monitoreo de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía Paraná - Paraguay.

Asimismo, avanzó en la solicitud de la Bolsa de Comercio de Santa Fe de que la Hidrovía se transforme en “una vía navegable extendida e integradora”; que “tome en cuenta la intermodalidad, la interconexión entre los puertos y los accesos a ellos a través de rutas y ferrocarril para beneficio de la economía, en este caso del centro norte de la Provincia, pero también del país, tal cual lo planteó el titular de la BCSF, Martín Vigo Lamas.