El reposo de un guerrero

Tras el anuncio del Pipita Higuain de dejar el fútbol profesional en el cierre de esta temporada, me avoqué a revisar su carrera en las estadísticas y recordar algunos momentos inolvidables que nos regaló jugando con los colores albicelestes; así es el derrotero de los grandes futbolistas que aún en el ocaso de su prestación, cronológicamente inevitable, imponen aquellos tiempos de los años felices, es como un mecanismo de autodefensa en los futboleros, en los que prevalecen las mejores jornadas y en el caso de los delanteros de raza, sus goles con historias.

Al igual que sucediera con Ángel Di María y Lautaro Martínez, el hijo del Pipa, solo disputó en nuestra liga una cuarentena de partidos con la casaca de River, es decir, el buen ojo europeo y sus recursos lo captaron cuando todavía su carrera era incipiente y lo que vendría después, convertido en utopía.

Su nombre quedó marcado a fuego en la Selección Argentina. Con 32 goles figura sexta en la lista de máximos anotadores con la camiseta albiceleste, pero las situaciones falladas en momentos críticos parecen haber pesado más y taparon muchos de sus grandes logros. A los 34 años y en su mejor presente desde que llegó al fútbol norteamericano, Gonzalo Higuaín promete hacer las valijas.

Higuaín, mundialista en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (subcampeón) y Rusia 2018, abandona el fútbol como el sexto mayor goleador del seleccionado argentino con 32 goles en 66 partidos, marca que sólo fue superada por Lionel Messi (90), Gabriel Batistuta (54), Sergio Agüero (42), Hernán Crespo (35) y Diego Maradona (34). Su paso por la "Albiceleste" registró además la disputa de tres Copa América (2011, 2015 y 2016), las dos últimas como protagonista de la final que su equipo, en ambos casos, perdió por penales ante Chile en Santiago y Nueva Jersey, Estados Unidos.

Precisamente las tres finales opacaron lo que pudo ser una carrera consagratoria, con tres definiciones impropias de su calidad que quedaron marcadas en la memoria de los hinchas. En el Maracaná, pifió una media vuelta desde la medialuna ante el achique del alemán Manuel Neuer, que podría haber sido la apertura del marcador en la primera mitad. En Santiago, no pudo capitalizar una asistencia de Ezequiel Lavezzi y remató desviado a centímetros de la línea en una de las últimas acciones de la final ante el equipo local. Para colmo, luego falló su penal en la definición. Y en la revancha del año siguiente ante los chilenos, tuvo un mano a mano con Claudio Bravo, pero definió desviado.

En septiembre de 2020, Higuaín fichó para Inter Miami, franquicia de la Major League Soccer (MLS), que es propiedad del exfutbolista inglés David Beckham. Tras un comienzo errático, el delantero se asentó en esta campaña y con sus goles llevó al equipo a la zona de clasificación para los play offs de la MLS.

Sería una herejía quedarse con esos momentos amargos, que aún siendo parte de la historia y de los hechos, muchas veces ofician de chivos expiatorios en un juego netamente colectivo, aquellos fracasos deportivos que todos padecimos, fueron protagonizados por todo un plantel y sin embargo los memes, estas nuevas burlas tecnológicas, lo eligieron como un blanco perfecto y en alguna medida lo acorralaron para refugiarse en ligas sin tanta exposición.



MÁS DE 100 GOLES EN REAL MADRID



En su carrera a nivel clubes, se destacó de muy joven en River Plate y pasó directamente a un gigante Mundial, el Real Madrid. Marcó más de 100 goles entre el 2007 y el 2013. De allí emigró a Italia, donde jugó tres temporadas a un altísimo nivel en el Napoli que le valieron un pase récord (más de 100 millones de dólares) al poderosísimo Juventus de Turín, donde alcanzó una final de Champions League en la primera de sus tres temporadas. Dejó Europa después de breves experiencias en AC Milan y Chelsea, de Inglaterra. En 2020 se mudó a MLS de Estados Unidos, seducido por el proyecto del Inter de Milan, fundado por el inglés David Beckham. Lleva marcados 362 goles en partidos oficiales.

“Todo comenzó desde muy pequeño jugando en mi barrio, en el Club Atlético Palermo. Guardo momentos inolvidables de esa época, que me permitieron crecer y aprender”, dijo durante el anuncio en Miami. Ahí repasó los clubes por los que pasó, con especial énfasis de su paso por River. Recordó cuando estuvo a punto de quedar afuera porque “era demasiado flaquito”. Y contó: “Fue una época muy larga, desoladora. Pero después me dijeron que creían en mí y mi sueño pudo seguir en pie”.

Estas historias después de semejante cosecha lo dejan cerca de una leyenda y en el caso de sus años en la Casa Blanca, ya ocupa ese lugar reservado para pocos.

Higuaín es el argentino que más goles marcó con la camiseta del Real Madrid, aventajando largamente a otra figuras como la de Jorge Valdano , Ángel Di María y Santiago Solari. Además de sobresalir en años de gran competencia interna con Benzema y Cristiano Ronaldo, en Real Madrid puso su grano de arena para conquistar 7 campeonatos entre torneos domésticos y copas europeas, estadísticas que lo ponen en la cumbre de los jugadores más influyentes de la época.

Ese que acaba de adelantar que en pocas semanas se retirará a cuarteles de invierno y que reposará en la paz de los guerreros, es un futbolista cuyos aportes no pasarán inadvertidos, toda vez que se apele a un reseña en cada uno de los clubes y también en las competencias donde luciera la camiseta albiceleste

Ha podido sin dudas descifrar el enigma que cada deportista de élite necesita resolver en tiempo y forma: el momento de retiro, una decisión también reservada para los elegidos y Gonzalo Higuaín evitó tirar de la cuerda a pesar de amplificar todavía una imagen competitiva y ofreció sus argumentos para cancelar su carrera.

Cómo gritamos ese gol ante Bélgica en el estadio Mané Garrincha!!!!!