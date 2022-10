Solicitaron la conformación del Consejo Consultivo Ambiental

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como se había anunciado en la sesión ordinaria del pasado 29 de septiembre el Concejo Municipal dio curso favorable a varios documentos relacionados con el medio ambiente, en un parte de prensa difundido recientemente el cuerpo informó al respecto, informe que reproducimos seguidamente.

En su última Sesión Ordinaria, el Concejo Municipal aprobó varios pedidos referidos al cuidado del medio ambiente y a la necesidad urgente de actuar en dicha temática.







Consejo Consultivo Ambiental



En primer lugar se solicitó al Ejecutivo Municipal que, en un plazo que no supere los diez días hábiles, concrete la conformación del Consejo Consultivo Ambiental, creado por la Ordenanza N°3040, la cual determina que deben ser convocadas en forma pública y personalizada organizaciones e instituciones de la comunidad.

La norma fue aprobada el 18 de agosto del presente año y establece que el Consejo es un organismo participativo, multisectorial y multiactoral de consulta en materia ambiental, dependiente del Municipio de Sunchales, para la coordinación, planificación e implementación de políticas ambientales.





El mismo deberá ser conformado por:



- Dos representantes de las áreas con competencia sobre la temática del Departamento Ejecutivo Municipal, siendo uno de los representantes el/la funcionario/a a cargo del Observatorio Ambiental.



- Un Concejal por cada bloque político con representación en el Concejo:



- Se debe convocar a participar a representantes del Gobierno de la provincia de Santa Fe, atendiendo a las características de la temática específicamente abordada.



- Se debe invitar a participar a organizaciones, entidades o instituciones con personería jurídica, cuyo objeto social incluya la actuación en el área ecológica o medioambiental. Asimismo pueden convocarse a representantes de instituciones educativas, colegios profesionales o especialistas técnicos en el tratamiento de temas específicos.

El pedido aprobado responde a un proyecto presentado por la concejala Carolina Giusti y el edil Santiago Dobler.



Fiscalías Ambientales





En la misma Sesión Ordinaria, el Concejo en pleno acompañó una iniciativa de la concejala María Alejandra Bugnon de Porporatto y el edil Horacio Bertoglio, por medio de la cual se expresa que el “Cuerpo Legislativo vería con agrado que la Cámara de Senadores de la provincia sancione en forma definitiva el proyecto de ley de creación de Fiscalías Ambientales, en el ámbito de la procuración de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, con amplias atribuciones y deberes para abordar integralmente la problemática ambiental”.

El concejal Bertoglio expresó al respecto que “las Fiscalías Ambientales podrán requerir informes, llevar adelante investigaciones administrativas previas, realizar presentaciones o peticiones a Organismos públicos nacionales, provinciales o municipales o personas privadas que tengan por objeto la tutela del ambiente, independientemente de la acción o inacción de los Organismos públicos regulatorios”.

Luego amplió: “Además recibir toda denuncia y en su caso efectuar derivaciones dentro del Ministerio Público o a otros organismos institucionales del Poder Judicial o de las Administraciones públicas. También concurrir a las Audiencias Públicas cuando se traten condiciones ambientales y llevar adelante investigaciones civiles y ambientales previas decididas por la Procuración General de la Corte para recoger elementos de convicción que ameriten la iniciación de alguna acción civil de tutela del medio ambiente”.





Minuta de Comunicación entregada al gobernador Omar Perotti



En el marco de la visita a Sunchales del gobernador Omar Perotti, integrantes del Concejo dialogaron con el mandatario y entregaron la documentación relacionada a la Minuta de Comunicación N° 1026, sancionada en la Sesión del 29 de septiembre, por medio de la cual se pone en conocimiento e insta la intervención de las autoridades provinciales en relación a la sentencia recaída en los autos caratulados "C. C y otros c/ Municipalidad de Sunchales s/ Acciones Colectivas".

Se trata del juicio sumario bajo la ley 10.000 contra la Municipalidad local, donde se concluyó que el actual sitio municipal de disposición final de residuos viola las disposiciones de orden nacional y provincial, lesionando los intereses difusos del medio ambiente y la salud pública de los vecinos.

A su vez, se solicitó la respectiva intervención del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y del Gobierno de la provincia, para tomar las medidas que sean necesarias para revertir la situación de emergencia ambiental que está atravesando la ciudad.