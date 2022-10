A 60 años de la crisis de los misiles en Cuba

Por el Lic. Virgilio Jiménez Grotter





La Guerra Fría fue un conflicto que enfrentó a Estados Unidos y a la Unión Soviética y que marcó la segunda mitad del siglo XX. Una característica distintiva del mismo fue que ambos actores nunca llegaron a protagonizar una choque directo aunque sí existieron enfrentamientos en diversos escenarios del planeta, que respondían a uno u otro bloque antagónico. Lo ocurrido en Corea, Vietnam, Cuba, Nicaragua y algunos países de África son ejemplos de ello.

A lo largo de todos esos años sin duda el momento de mayor tensión fue lo que se conoció como crisis de los misiles, también denominada crisis de octubre. Este episodio fue particularmente grave para las relaciones internacionales del siglo XX representando un serio riesgo para la seguridad internacional ya que ambas superpotencias contaban con arsenales nucleares, con las consecuencias que ello suponía.

El 14 de octubre de 1962 un avión de la fuerza aérea norteamericana U2 sacó fotografías que probaban la construcción de bases o rampas y la instalación de misiles de procedencia soviética en Cuba. Estas imágenes detectadas por la aeronave norteamericana eran una prueba irrefutable de lo que estaba ocurriendo en la isla caribeña, con el agravante de que estos cohetes de alcance medio tenían la capacidad de llegar a las principales ciudades de Estados Unidos en pocos minutos.

El entonces líder de la ex Unión Soviética Nikita Kruschev había llegado a un acuerdo secreto con Fidel Castro para instalar los misiles nucleares en Cuba con el fin de disuadir a Estados Unidos de invadir el país gobernado por Castro ya que la isla, por su ubicación y por su cercanía geográfica, se convertía en una plataforma ideal para intimidar a los norteamericanos.

Las autoridades soviéticas buscaban igualar el poderío nuclear de los americanos que se encontraba desplegado en Turquía (los cohetes nucleares Júpiter), que podían alcanzar fácilmente blancos sobre la U.R.S.S. Entre los años 1958 y 1959 el presidente Dwight Eisenhower había tomado la decisión de colocar misiles balísticos con ojivas nucleares en Turquía e Italia –ambos países miembros de la OTAN-, para proteger su territorio de la expansión soviética.

Luego de analizar varias opciones el presidente John F. Kennedy optó por decretar una cuarentena (bloqueo) en torno a Cuba para impedir el ingreso de todo equipamiento militar a ese país por vía marítima y a la vez hizo una advertencia a Kruschev para que éste retirara los ingenios misilísticos estacionados en Cuba.

Para fines de octubre de aquel año 1962 los soviéticos derribaron un avión espía de los Estados Unidos que sobrevolaba Cuba, pero esto no fue un impedimento para que se llegara a una salida diplomática del conflicto, prevaleciendo la racionalidad y posibilitando bajar la tensión que existía en aquel momento.

Así se acordó que la U.R.S.S. retiraría sus misiles de Cuba en tanto que Estados Unidos se comprometía a no invadir Cuba y a desmantelar el armamento que se encontraba en el territorio de Turquía, lo que finalmente ocurrió a comienzos de 1963. Este acuerdo entre las dos superpotencias, considerado como una traición por parte de Fidel Castro pues se lo había dejado al margen de las conversaciones, fue fundamental para superar uno de los momentos más críticos de la Guerra Fría.

La Organización de las Naciones Unidas tuvo un rol importante en esta crisis ya que el Secretario General de este organismo multilateral se encargó de verificar la ejecución de las medidas así como también la continuación de la cuarentena naval hasta que los acuerdos entraran en vigor.

Por último ¿cuál fue la postura de la República Argentina en este caso? Hubo un decisivo apoyo por parte del gobierno nacional -como de la mayoría de los países de América Latina- a la política de los Estados Unidos. Se trató principalmente de una colaboración militar: se decidió el envío de dos destructores de la Armada Nacional así como tres aviones de la Fuerza Aérea.