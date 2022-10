Por Micaela Cendra



BUENOS AIRES, 10 (NA). - Juana Viale volvió a cortarse el pelo, pero esta vez lo hizo en vivo en su programa "Almorzando con JV". Esta acción se da en apoyo a las mujeres iraníes que desde hace unas semanas alzaron la voz en protesta para exigir igualdad de derechos.

La primera vez lo hizo en un video que subió a sus redes sociales "por la libertad", una forma de protesta que recorre todo el mundo y que es una forma de concientizar sobre la situación actual de las mujeres en el país de Medio Oriente.

Aunque con su video generó cientos de críticas, la conductora y actriz decidió no hacerse eco y dar un mensaje con ello: "Lo bueno es que generé algo con eso", expresó.

Pero la defensa que sorprendió fue la de Jorge Rial. Allí el conductor, que en varias oportunidades mostró su disconformidad con Viale, sostuvo: "¿No será porque lo hizo Juanita?".

“Ellas son maltratadas, castigadas, golpeadas, asesinadas, tienen que salir con velo a la calle ¡No tienen derechos! Y hubo actrices internacionales que se sumaron para visibilizarlo. Acá la primera fue Juana Viale. Y, la verdad cuando lo vi por primera vez dije: ‘¿Lo agarró como un desafío de Tik Tok, como algo frívolo?’ Y después vi la cantidad de críticas qué hay. Pero también digo: ‘¿No será porque es Juanita?’. Si se hubiera cortado el pelo otra actriz ‘más seria’ por ahí dirían: ‘¡Mirá qué bien cómo se solidariza!’. Lo digo y por ahí yo tengo una mirada prejuiciosa sobre Juanita, debo reconocerlo, pero me la tengo que sacar… Y arranqué con esa mirada…y viéndolo y pensando, dije: ¡Para! Lo hizo Laura Novoa y no vi tantas críticas”, manifestó Rial.