Max Verstappen logró el bicampeonato de F1

Max Verstappen (Red Bull) se impuso en el Gran Premio de Japón, pero todo hacía suponer que no le alcanzaba para obtener su segundo campeonato en la Fórmula 1, ante la posibilidad de no repartir la totalidad de los puntos dicha competencia a raíz de haberse recortado la distancia en el circuito de Suzuka por las condiciones de lluvia.

Sin embargo, la FIA anunció la consagración del neerlandés cuando los tres pilotos que ocuparían el podio estaban conversando sobre el desarrollo que tuvo una carrera accidentada en la sala a la que acuden habitualmente antes de la ceremonia de premiación. Incluso, se lo escuchó decir al propio Max Verstappen que no era campeón, porque la diferencia no resultaba suficiente.

También se conoció, inmediatamente después de finalizada la competencia, una sanción de cinco segundos al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por haber transitado de manera irregular la última chicana, resignando el piloto de la casa italiana el segundo lugar, que heredó el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que de esa manera le otorgaba el 1-2 al equipo y el título a Verstappen.

El Gran Premio de Japón tuvo un inicio realmente caótico a raíz de la lluvia, con el despiste del español Carlos Sainz Jr. (Ferrari) y un trompo de Sebastian Vettel (Aston Martin) luego de un toque con Fernando Alonso (Alpine) en el transcurso de la primera vuelta.

A raíz de esos incidentes la carrera se detuvo con bandera roja y el ingreso del auto de seguridad, para relanzarse dos horas más tarde, siempre con lluvia, en esa oportunidad menos intensa y con Verstappen al frente con autoridad, hasta que cayó el banderazo final, determinando la consagración del piloto de Países Bajos, que logró adjudicarse nada menos que 12 de los 16 Grandes Premios disputados en 2022.

Leclerc y Pérez lucharon hasta la última vuelta, cuando a pocos metros de la finalización se definió la segunda plaza luego del error cometido por el europeo que luego del recargo dejó el segundo lugar en favor del mexicano.

La cuarta posición le correspondió a Esteban Ocon (Alpine), que pudo contener los reiterados intentos de Lewis Hamilton (Mercedes), quien definitiva terminó quinto.

Más atrás, otra lucha muy apretada entre los campeones Sebastian Vettel (Aston Martin) y Fernando Alonso (Alpine) fue para el alemán, quien se ubicó sexto, dejando en el séptimo puesto al español.

Completaron los 10 primeros lugares en el Gran Premio japonés George Russell (Mercedes), Nicholas Latifi (Williams) y Lando Norris (McLaren).