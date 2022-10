Victoria para las chicas de la Crema

Atlético de Rafaela volvió a la victoria en el torneo de la Primera C de fútbol femenino que es organizado por AFA. En la mañana del sábado el equipo que conduce Juan Wabeke se impuso por 1 a 0 ante Argentino de Merlo, con gol de Claribel Medina.

La jornada se vio entristecida totalmente tras conocerse, en horas de la tarde, la trágica muerte de Giuliana Gómez, jugadora de Argentino de Merlo, en un accidente de tránsito en la ruta Nacional 9, cuando regresaban de jugar en nuestra ciudad.

Según las informaciones, Gómez viajaba junto con tres compañeras y un chofer que perdió el control del rodado y volcó. Rocío Oliva, expareja de Diego Maradona y compañera de equipo, se trasladaba en otro vehículo (eran seis en total ya que el club no pudo costear un micro) y presenció el hecho que también dejó varios heridos.

“Estamos en el hospital de Baradero, muy tristes por la pérdida de nuestra compañera. Es un momento horrible. Lamentamos mucho la pérdida”, declaró Oliva en diálogo con TN.

La Asociación del Fútbol Argentino y algunos de los equipos participantes, como el propio Atlético, se solidarizaron con la familia de la futbolista de Argentino de Merlo.

“Con profundo dolor, Atlético de Rafaela hace llegar sus condolencias a familiares y compañeras de Giuliana Gómez, jugadora de Argentino de Merlo, quien falleció hoy en un accidente vial luego del partido disputado en nuestra ciudad. QEPD”.

En la próxima fecha las chicas cremosas visitarán a Newell’s Old Boys de Rosario.