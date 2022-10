Se extreman detalles organizativos

La Copa Santa Fe es una competencia oficial del fútbol argentino organizada anualmente a nivel provincial por la Federación Santafesina de Fútbol y que cuenta con el apoyo del Gobierno Provincial.

Por una de sus semifinales, este lunes 10 de octubre, desde las 16:00, se medirán 9 de Julio y Atlético de Rafaela en el estadio de la entidad juliense.

Por dicho motivo, para constatar el estado de las instalaciones y para ultimar detalles organizativos, en la mañana del domingo se reunieron en la cancha principal dirigentes del club anfitrión, funcionarios municipales, de la GUR, protección Civil y Bomberos.

Se hicieron presentes el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; el Subsecretario de Deporte y Recreación, Ignacio Podio; secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; el director de la Guardia Urbana de Rafaela, Gabriel Fernández; el presidente del Club 9 de julio, Hugo Morel; Raúl Barbey de Protección Civil y Comunitaria, Fabián Zbrun, Presidente de la Liga Rafaelina de fútbol; y Andrés Baldessari, Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios.

Entre otras cuestiones, mientras se recorrió el estadio y sus tribunas, se habló de la venta de entradas para ambas parcialidades y de lo que será el operativo de seguridad para que se pueda lograr una verdadera fiesta del fútbol para la ciudad.

Además, en la recorrida se constataron las ubicaciones de las salidas de emergencia y la ubicación tanto de los efectivos policiales como así también de la autobomba de los bomberos los cuales contarán con 6 efectivos.

Se reiteró que está prohibido el uso de pirotecnia y de papelitos para evitar focos ígneos.

Esta acción del día de la fecha viene a complementar la reunión celebrada el pasado viernes 30 de septiembre donde dirigentes del fútbol de Atlético de Rafaela y 9 de Julio se juntaron con intenciones de empezar a diagramar lo que será una nueva edición de este clásico rafaelino.



Testimonios



El subsecretario de Deporte y Recreación, Ignacio Podio, se refirió a los motivos de la visita al club. “Vinimos diferentes actores que tienen que ver con el evento para hacer una inspección ocular al estadio y aportar alguna medida para lo que será el partido de mañana. El Presidente del club nos manifestó sobre una medida de seguridad como lo es el recambio de tablones que se realizó en la tribuna que da a calle Ayacucho, donde se va a ubicar la parcialidad visitante. En definitiva, vinimos a colaborar, a ponernos a disposición y ajustar alguna medida para el partido”.

Por su parte, Jorge Muriel, manifestó cuál fue su trabajo como responsable de la secretaria de Gobierno y Participación. “Vinimos a acompañar a todas las áreas técnicas de la municipalidad, a bomberos, a Protección Civil y Comunitaria y a toda la gente que está involucrada en este gran espectáculo que vamos a vivir. Vinimos a dar una última recorrida, ver temas de seguridad y desde mi área, para controlar el aforo el cual se determinó en una reunión celebrada entre los clubes el día 4 de octubre. También vamos a colaborar con el operativo y con el tema del tránsito. Ya hicimos una inspección en todo el entorno al estadio viendo que no haya escombros para que los mismos no se conviertan en posibles proyectiles. Así que colaborando y esperando que todo sea una fiesta”.



La prevención



Gabriel Fernández a cargo de la GUR detalló la importancia de la revisión ocular que se efectuó para tratar de prevenir y que el espectáculo sea toda una fiesta. “En conjunto con las demás fuerzas de seguridad como Guardia Urbana, Protección Civil y Comunitaria y todo lo que abarca la Unidad Regional V de policía, estuvimos viendo y analizando algunos sectores de las tribunas local y visitante que pueden llegar a generar algún tipo de complicaciones. La idea de la visita es que todo pueda ser evitado haciendo mucho hincapié en la prevención”.

Finalmente, el presidente del club 9 de Julio, Hugo Morel indicó que “se acercaron la gente de la municipalidad y de bomberos como para ultimar detalles. Se hizo un trabajo previo en la semana en el estadio, con muchas reparaciones, para que esté todo en orden y por eso vinimos, para constatar que está todo en condiciones para el partido, esperando que sea una fiesta del fútbol rafaelino ya que hace mucho que no se vive”.



Masiva convocatoria



Se espera un lleno total en el estadio contando con todas las localidades vendidas: 6000 personas, 3000 de cada parcialidad. A las 13:00 comenzará el operativo policial el cual contemplará el corte de varias calles linderas.