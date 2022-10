Peñarol superó a Ramona

Ayer se completó la fecha 15 del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la victoria de Peñarol por 2-1 ante Deportivo Ramona. Los goles del elenco de Villa Rosas fueron anotados por Iván Gómez (29m PT) y Juan Weissen (18m ST). Para la visita el tanto fue marcado por Velázquez (24m PT).

En Reserva fue 1-1.



LAS POSICIONES. Ben Hur 39, puntos; 9 de Julio 36; Atlético de Rafaela 30; Ferrocarril del Estado 27; Brown 26; Arg. Quilmes 25; Dep. Tacural 22; Peñarol 22; Dep. Libertad 20; Sportivo Norte 20; Dep. Ramona 20; Florida 18; Unión 16; Dep. Aldao 16; Arg. de Vila 15; Atlético María Juana 13; Bochazo 8; Talleres María Juana 7.



PRÓXIMA FECHA (16º): Ben Hur vs Bochófilo Bochazo, Sportivo Norte vs Peñarol, Dep. Ramona vs Dep. Libertad, Ferrocarril del Estado vs Atlético de Rafaela, Atlético María Juana vs Talleres de María Juana, Dep. Aldao vs Florida de Clucellas, Unión vs Arg. de Vila, Brown de San Vicente vs Argentino Quilmes, Dep. Tacural vs 9 de Julio.



SE COMPLETÓ EN LA B



El torneo de Reválida de la Primera B también cumplió con el encuentro que restaba por disputarse. Por la Zona Norte, Moreno se impuso 1-0 ante Bella Italia con gol de Brian Rocca a los 15m PT.



POSICIONES: Ind. Ataliva 12, puntos; Ind. San Cristóbal 11; Moreno 11; Bella Italia 10; Humberto 8; Roca 7; Belgrano 6; Tiro Federal 4; San Isidro 2.



PRÓXIMA FECHA (8º): Belgrano vs Sp. Roca, Arg. de Humberto vs Moreno, Bella Italia vs Tiro Federal, Ind. San Cristóbal vs Ind. Ataliva. Libre: San Isidro.