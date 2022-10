Atlético cerró el año con una derrota de local ante Riestra

Atlético de Rafaela cerró su temporada 2022 en la Primera Nacional. Ya es historia. Llega el momento de reflexiones, de análisis. Tomar lo que pudo hacer bien, que fue poco, y aprender de todo lo malo para tratar de no volver a repetir los errores en el futuro. Y ese futuro es el 2023. Los dirigentes ya piensan en la próxima temporada y con la continuidad del cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán, ahora será tiempo de empezar a pensar en el armado del plantel.

Ayer por la tarde la ‘Crema’ cayó 2 a 0 con el Deportivo Riestra en uno de los juegos correspondientes a la fecha 37 y última del torneo.

Con la victoria, los ‘Malevos de Pompeya’ se metieron en el reducido en busca del segundo ascenso.

En un encuentro de trámite parejo y con un arbitraje tendencioso de Adrián Franklin, dándoles ciertas licencias a la hora de marcar a los jugadores visitantes, el conjunto dirigido por el ‘Ogro’ Cristian Fabbiani aprovechó de contra para abrir el marcador a los 36 del complemento, por intermedio de Gonzalo Bravo, y cuando ya se terminaba el encuentro, a los 50 minutos, Román González decoró el marcador con un golazo.

El desarrollo del encuentro tuvo poco para analizar. Se metió mucho y se jugó poco. Un primer tiempo muy pobre, casi sin llegadas de peligro en los arcos, muy cortado, de mucha fricción. Atlético tuvo por intermedio de Marco Borgnino, con un remate-centro que cruzó todo el arco y Riestra, una clara llegada a fondo que respondió de gran manera Salvá.

En el complemento, al minuto, el ingresado Agustín Alfano tuvo una muy clara tras un buen giro en el área y una definición que se fue por arriba. Y no mucho más para el local, que si bien tuvo el control del balón sólo merodeó el área rival y no generó peligro.

A los 28 la visita iba a contar con una nueva ocasión clara de gol, tras una buena contra, y Salvá desvió de gran manera al córner un disparo de media distancia de Bravo.

Una nueva salida rápida para Riestra le terminó dando la apertura del marcador. A los 36, Acuña ganó en velocidad, se tomó un segundo para asistir a Bravo que sólo la tuvo que empujar al gol. Ya con un Atlético totalmente desordenado y en busca del empate los de ‘Negro’ se encontraron con el 2 a 0, tras una gran jugada, que terminó definiendo el ingresado Román González.

Se terminó el 2022 para Atlético en la Primera Nacional. Se bajó el telón y con la permanencia asegurada para el próximo año, ahora deberá enfocarse en lo que se le viene por Copa Santa Fe, ese certamen provincial que le supo ‘dar vida’ cuando más lo necesitaba el plantel que estaba abatido, y revivió. Este lunes tendrá el clásico de la ciudad para regalarse -regalarle a sus hinchas- una alegría, ante tantas penas sufridas en un año que nadie querrá que se repita nunca más.



Las formaciones y síntesis del partido:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Julio Salvá; 4-Juan Galetto, 2-Fabricio Fontanini, 6-Mauro Osores y 3-Agustín Bravo; 8-Nicolás Laméndola, 5-Facundo Soloa, 7-Guillermo Funes y 10-Marco Borgnino; 11-Gonzalo Lencina y 9-Claudio Bieler (c). Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 13-Jonatan Fleita, 14-Facundo Nadalín, 15-Gonzalo Alassia, 18-Gino Albertengo, 19-Ayrton Portillo. DT: Ezequiel Medrán.



DEPORTIVO RIESTRA: 1-Franco Agüero; 2-Eric Tovo, 3-Paolo Impini, 4-Nico Caro Torres y 6-Leandro Landriel; 5-Jonatan Goya, 7-Rodrigo Insua, 8-Nahuel Pereyra, 11-Jonatan Goitia; 10-Walter Acuña y 9-Gustavo Fernández. Suplentes: 12-Matías Vega, 14-Murillo, 16-Gaspar Iñiguez, 17-Jonathan Ramírez, 19-Gonzalo Groba. DT: Cristian Fabbiani.



Goles en el segundo tiempo: 36m Gonzalo Bravo (R) y 50m Ramón González (R).



Cambios: PT: 19m 16-Mateo Castellano x Soloa (AR). ST: Inicio: 20-Agustín Alfano x Lencina (AR), 8m 18-Gonzalo Bravo x Landriel (R), 38m 17-Franco Faría x Galetto (AR), 41m 20-Ramón González x Acuña 15-Matías Zaninovic x Goya (R), 49m 13-Gustavo Benítez x Goitia (R)



Amarillas: Claudio Bieler, Nicolás Laméndola, Guillermo Funes, Fabricio Fontanini (AR); Gonzalo Bravo, Nahuel Pereyra (R).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Andrián Franklin.

Asistentes: Pablo Gualtieri y Mariano Cichetto.

Cuarto árbitro: Mauricio Martín.