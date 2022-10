En la apertura de la Expo Rural, Bessone pidió planificación a mediano y largo plazo

Más allá de la presencia del gobernador de la Provincia, Omar Perotti y del secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, en el acto inaugural de la 115° Expo Rural, la presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone, efectuó reproches de distinto tono a la clase política por una permanente disposición a "confrontar" en lugar de buscar consensos, a la vez que realizó una inusual autocrítica al sostener que "la Argentina nos reclama a las instituciones autocrítica y mayor participación".

La dirigente enfatizó que "hace falta planificar a mediano y largo plazo seriamente, con objetivos que respondan equitativamente a toda la ciudadanía, con una visión global de país", instó a los políticos a dejar de pensar "en modo campaña" y abogó por la "independencia" de poderes en tiempos donde desde el oficialismo promueve cambios en la Corte Suprema desde el Congreso con respaldos de la Casa Rosada.

Esta vez la muestra desafió la tradición de llevar a cabo el acto inaugural el domingo por la tarde y programó los discursos para el atardecer de este sábado cuando la temperatura bajó sustancialmente después de una jornada luminosa y ventosa con una importante cantidad de visitantes.

En la tribuna de la pista central, el acto comenzó cerca de las 19 con el mensaje de Bessone y finalizó cerca de las 20 luego de los discursos del secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Ignacio Mántaras, de Bahillo y de Perotti, quien dejó formalmente inaugurada la Expo Rural de Rafaela y la Región 2022. Los intendentes de Rafaela, Luis Castellano, y de Sunchales, Gonzalo Toselli, el ministro de Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, el diputado provincial, Juan Argañaraz -entregó la declaración de Interés Provincial de la muestra aprobada en la Legislatura santafesina-, el presidente del Centro Comercial e Industrial, Diego Castro, el vicepresidente de la Sociedad Rural, Leonardo Alassia, y los secretarios municipales Diego Peiretti (Producción, Empleo e Innovación) y Jorge Muriel (Gobierno y Participación) completaban el palco de autoridades. Llamativamente, no asistieron representantes del Concejo Municipal de Rafaela en tanto que la tribuna se fue poblando de público para presenciar el espectáculo de música popular previsto para las 20.

Bahillo llegó temprano al predio de la Sociedad Rural y efectuó una recorrida junto a Bessone, en la que aprovechó para dialogar con productores lecheros. Y después junto a Costamagna ofreció una conferencia de prensa en la Gerencia de la entidad en la que reconoció que lo "trataron bien" más allá que ahora integra un Gobierno nacional que siempre elige tener una relación difícil con el campo. Pero, Bahillo, al fin y al cabo es productor agropecuario por lo que más allá de la responsabilidad del momento prioriza el diálogo y la construcción conjunta de políticas públicas. Y por eso en la Rural destacaron su visita y compromiso.

En el inicio de su discurso, Bessone planteó una curiosa coincidencia histórica al sostener que "desde 1906 y repasando tantas ediciones anteriores surge una particularidad relevante, una condición que siempre se repite a través de las décadas, y es el contexto general adverso". "Frente a la incertidumbre de este preocupante escenario que hoy ya no es una crisis puntual sino una situación multicausal, que no solo a nuestro país le toca vivir, desde la Sociedad Rural de Rafaela junto a productores, expositores, instituciones académicas, diferentes entidades del ámbito público y privado, respondemos una vez más con trabajo, esfuerzo, creatividad, flexibilidad, articulación, consensos, resiliencia y constancia", subrayó en un autoelogio por la magnitud de la empresa de organizar una feria de este tipo.

Después fue el momento para el primer dardo hacia la política. "Conocemos y padecemos la situación angustiosa que genera no solamente un gobierno nacional desorientado y dividido sino también una clase política en general que actúa y lejos de pacificar, genera mayor cantidad de conflictos y confrontaciones en diversos ámbitos", señaló mientras Perotti, Bahillo y Castellano entre otros seguían el discurso con atención.

Bessone consideró que "se percibe el temor como consecuencia de la vulnerabilidad institucional a la que estamos expuestos a diario, pero esto lejos de detenernos debe instarnos a participar cada vez más, a hacernos escuchar, a involucrarnos, a proponer, a buscar consensos por sobre todas las cosas".

"Sabemos del gran potencial que tenemos como país y como sector. Del deseo de trabajar, de emprender y seguir adelante, reiteradamente probado en nuestra zona. Estamos frente a una oportunidad histórica… Por ello necesitamos liderazgos eficientes y con miradas que superen el horizonte inmediato y que se prolonguen hacia el futuro, pensando comprometidamente en las nuevas generaciones", planteó en términos amigables.

En un golpe de escena, nuevamente endureció el tono: "¡Basta de pensar en modo “campaña” o sólo en períodos de gestión de gobierno! ¡Basta de pensar en cuántos votos gano o pierdo según las medidas que se tomen! Hace falta planificar a mediano y largo plazo seriamente, con objetivos que respondan equitativamente a toda la ciudadanía, con una visión global de país. Y lo más importante: ser consecuentes con ello".

Al trazar una suerte de hoja de ruta, la titular de la Sociedad Rural expresó que "nuestra Argentina de hoy reclama legisladores y funcionarios asumiendo lo que su rol exige: ser y parecer". Pero no solo dejó tarea por hacer para aquellos que ocupan cargos en la función pública sino también para las entidades intermedias al señalar que el país "también nos reclama a las instituciones autocrítica y mayor participación" a la vez que consideró "urgente encontrar la adecuada sintonía entre autoridades y entidades y comenzar a generar acciones reales concretas".

En medio de la embestida del oficialismo nacional, principalmente del kirchnerismo para ampliar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Bessone hizo una referencia elíptica a estas tensiones. "Es también imprescindible el funcionamiento independiente de los tres poderes del Estado, pensemos tener una República nos ha llevado dos siglos de enormes desafíos. Honremos a quienes nos precedieron con coraje, compromiso, firmeza y amor por la Patria", aseveró.

En el tramo final, la dirigente ruralista insistió en que "se necesitan en forma urgente políticas serias y a largo plazo que nos permitan eficiencia y desarrollo sustentable". "La educación y la libertad no se negocian, necesitamos recuperar la libertad. Libertad para hacer, para pensar, para decidir. Esforcémonos para cambiar el paradigma actual por el cual nuestros jóvenes emigran. Instalemos la meritocracia como modo digno y moral de lograr los objetivos individuales y colectivos", concluyó Bessone, quien se mostró convencida que más allá de las adversidades "construir futuro es posible".

Al celebrarse ayer el Día del Trabajador Rural, hubo coincidencias en reconocer el aporte clave que efectúan los hombres y mujeres que se esfuerzan cada día en los campos.

Mántaras fue el encargado del discurso más extenso, con elogios a la Sociedad Rural de Rafaela por la "calidad" de la Expo 2022. "El campo ha forjado nuestra identidad como provincia y como Nación claramente", subrayó en una especie de repaso del potencial productivo y de innovación e investigación de Santa Fe. Contundente, remarcó que "Santa Fe refleja el país que queremos, pero Argentina tiene un problema político no resuelto, se gestiona sin una visión federal, aquí hay un gran desafío", afirmó en relación a una "realidad a veces frustrante". "El campo ha sido menospreciado, intervención de mercados, cepos, cupos. El agro puede dar mucho más en un país estancado por malas políticas", disparó nuevamente.

"Mi responsabilidad es estar acá. Lo cortés no quita lo valiente. Está bien que ustedes reclamen, exijan a los funcionarios la construcción de políticas públicas para ayudar a los sectores productivos a trabajar con mayor eficiencia", sostuvo por su parte Bahillo. "En lechería crece poco, debería hacerlo más. El incremento del precio interanual es del 62,7 por ciento, lo que está por debajo de la inflación. Y eso afecta la rentabilidad", indicó en su mensaje. "El productor necesita previsibilidad", admitió ahora como parte de un Gobierno acostumbrado a cambiar las reglas de juego de uno de los sectores más dinámicos de la economía.

Perotti por su parte, resaltó las distintas líneas de trabajo de su gestión para los sectores productivos y ponderó el perfil de Santa Fe en materia de exportaciones, inversión y generación de empleo. En especial, resaltó que su Gobierno ya invirtió 450 millones de pesos en 17 distritos del departamento Castellanos en el marco del programa "caminos de la ruralidad", que ya tiene un presupuesto importante para el 2023.

Al final de los discursos, las principales autoridades descendieron de la tribuna y se acercaron a la cabecera de la pista central para el corte de cintas, que fue acompañado por fuegos artificiales. Y rápidamente se llevó a cabo el desfile de vacas y otros animales.

La Expo Rural continuará este domingo con diversos espectáculos para grandes y chicos, a la vez que habrá desfile y jura de grandes campeones.