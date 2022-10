La satisfacción doble de Perotti

Previo a su discurso en el acto inaugural de la 115ª edición de la Expo Rural de Rafaela y la Región, el gobernador santafesino Omar Perotti mantuvo un breve diálogo con los medios rafaelinos. Y sobre el evento, el mandatario nacido en nuestra ciudad dijo que "llegamos con expectativas renovadas, como siempre sucede en cada año, y volviendo a la presencialidad, como se ha dado afortunadamente en todas las muestras a lo largo de la provincia en este año. La satisfacción es doble, al estar superando junto a toda la población la pandemia, recuperar la habitualidad y el encuentro esperado por muchos para estar en estos eventos, y la expectativa con la que acuden los expositores y los asistentes a cada una de las muestras que hemos podido recorrer y acompañar para edición tanto de las sociedades rurales como de los otros centros productivos. La necesidad y el deseo de mostrar las expectativas positivas de negocios son las que movilizan este tipo de encuentros y además, la del público en general, la de volver a encontrar algo que es un clásico, una habitualidad, el del vínculo del campo con la ciudad y de las familias acercándose a compartir".

Posteriormente, Perotti destacó, en referencia sobre lo que se está trabajando para seguir aportando infraestructura a ese sector que siempre lo requiere, que "el anuncio principal que ha dado el éxito que viene teniendo 'caminos de la ruralidad' tiene un monto muy superior en el presupuesto para este año. Vamos a casi triplicar los montos destinados a los caminos de la ruralidad. Nos parece clave y estructural en una provincia que tiene una base agrícola ganadera, agroindustrial, agroalimentaria, que haya pasado tanto tiempo sin que los caminos rurales sean el nexo para mover la producción pero fundamentalmente para arraigar a la familia rural con otra calidad de vida y tener allí las posibilidades de que frente a cualquier situación de emergencia sanitaria puedan tener la posibilidad de movilizarse. La movilidad necesaria para los hijos de quienes trabajan en el campo de asistir a las escuelas y también la movilidad diaria y particularmente en las zonas productoras de leche de lo que significa el movimiento diario de producción, de servicio. Una provincia como la nuestra no puede no tener una red de caminos rurales que garanticen este nivel de producción. Eso es una señal clave de inversión. Y la otra, la presentación de un proyecto de ley, y que lo hemos hecho en el inicio de cada una de las muestras rurales, de un proyecto de ley que ya está en el senado y que esperemos tenga la posibilidad de tratamiento que es el reemplazo de la vieja ley de emergencia, dotándola de una herramienta más moderna, más inclusiva y que necesariamente tiene que tener al sector agropecuario como destinatario frente a uno de los factores que no maneja, que es el clima. Y lo otro, que habitualmente venimos planteando y no es menor, que son las capacitaciones permanentes que se dan para fortalecer el trabajo en la ruralidad para mejorar la capacidad en mano de obra no solamente en el esquema de producción en nuestros tambos, sino el manejo de todo tipo de maquinaria rural que le da al sector la necesidad de una actualización permanente. Afortunadamente, la maquinaria agrícola viene incorporando tecnología de precisión y eso requiere actualización y capacitación permanente de quienes tienen que ser los operadores de todos esos implementos".

El gobierno nacional está buscando a través de la ley de presupuesto atribuirse la facultad de modificar las retenciones. Sobre cuál es la postura de la provincia de Santa Fe, el mandatario finalizó diciendo que "creo que hemos sido claros en cada movimiento que se ha dado con el tema de las retenciones. Estas instancias de retenciones tienen que ir generando hacia una baja, y particularmente lo hemos planteado en la última movida que se ha dado cuando se incrementó las retenciones para todo lo que eran los aceites y las harinas advirtiendo que lo que iba a pasar era seguramente una confirmación de la primarización de la actividad y eso ocurrió realmente. Tenemos una capacidad instalada en el sector industrial muy importante que está produciendo al 50% de su capacidad. Creo que la Argentina tiene que revisar eso, y me parece que en estos momentos, para muchos que por allí no veían la potencialidad del sector en la dimensión que lo tiene cuando se necesitan los dólares, sin dudas que el sector es el primero que tenemos en la mira, y lo primero que se tiene en la mira es lo que se tiene que cuidar, por lo cual la posibilidad de incentivar, de generar más niveles de producción, de expansión de un cultivo que aporta pero que se ha estancado en su niveles de producción. No hemos crecido en los niveles de producción de soja y eso claramente tiene que ver con el tratamiento impositivo, con el tratamiento de las retenciones".