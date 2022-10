Pusineri: “la Provincia continúa generando nuevos puestos de trabajo registrado en el sector privado”

En la provincia de Santa Fe se informaron 513.991 puestos de trabajo asalariados en el sector privado en julio de 2022. Esta cifra se incrementó un 0,56% en relación al mes de junio y un 5,07% más que en julio de 2021. De acuerdo al informe oficial, en total son 24.794 las personas que ingresaron al mercado de trabajo formal durante los últimos 12 meses, y 2.851 más respecto de mayo pasado.

Al respecto, el ministro de trabajo, Juan Manuel Pusineri, manifestó que “una vez más la información proveniente de Nación está subrayando que Santa Fe mantiene su saludable dinámica de creación de empleo en el sector privado. A partir del mes de agosto el contexto macro se ve afectado por el proceso inflacionario y la restricción de importaciones que tienen impacto en el nivel de actividad. El Estado comienza a experimentar costos crecientes, particularmente en todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura. Las restricciones a las importaciones, por la falta de divisas, impacta en las empresas”, sostuvo el funcionario.

Y agregó: “De allí que se torna imprescindible la decisión y la acción permanente del gobierno provincial para que la actividad no se detenga, que el sector productivo cuente con insumos. En ello existe un compromiso del gobernador Perotti. También, en las decisiones vinculadas a impulsar el consumo con herramientas tales como Billetera Santa Fe y el Boleto Educativo Gratuito, con el objetivo de ayudar en las oportunidades que brinda la educación”, destacó el titular de la cartera de Trabajo.



LA OBRA PÚBLICA COMO

“MOTOR DE EMPLEO”

Pusineri también se refirió al motor de empleo que significa la obra pública, al sostener que “estamos desarrollando un conjunto de obras que no se veían desde hace más de 30 años como los gasoductos; tenemos en marcha las de los acueductos; la inversión en la traza ferroviaria de cargas; en el tendido eléctrico; en conectividad; que van a tener un inmenso impacto sobre las economías regionales y a potenciar las exportaciones. Como afirmó el gobernador Perotti, este es el momento de pensar en las cosas permanentes y no abandonarlas, seguir generando la mejor infraestructura para que crezca la competitividad de nuestra provincia”, manifestó.

El ministro reiteró que “el número de trabajadoras y trabajadores que ingresan como asalariados al sector privado es una tendencia positiva desde mediados de 2020. Además, se suma el hecho de que en Santa Fe se demanda personal calificado, es decir trabajadoras y trabajadores que lleguen a sus puestos laborales con saberes ya incorporados. Por eso las políticas de capacitación y formación desde el estado nos parecen esenciales, y las seguiremos ampliando”, dijo.



LOS PROGRAMAS

DE CAPACITACIÓN

Asimismo, Pusineri subrayó que “nos hemos comprometido fuertemente en formar a jóvenes y a mujeres -dos sectores que presentan más dificultades de inserción laboral que otros- en tecnologías digitales, para poder dar respuestas rápidas al sector de la economía basado en el conocimiento, una de las actividades más dinámicas de la provincia. En este sentido estamos implementando una línea específica del programa Santa Fe Capacita”, recordó el ministro.

Finalmente, el funcionario destacó el resultado concreto sobre los números de empleo que tienen las inspecciones laborales que lleva adelante el Ministerio de Trabajo: “Nuestra tarea diaria tiene que ver centralmente con crear las condiciones para la generación de empleo decente. Las inspecciones que venimos haciendo impactan en la creación de nuevos puestos de trabajo en blanco; sobre el total del empleo no registrado que se inspecciona hay un 40% aproximadamente que pasa a la formalidad”.

El informe “Situación y evolución del trabajo registrado” generado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, presenta un diagnóstico de la evolución reciente del trabajo registrado, es decir, aquel con acceso a los beneficios contributivos provistos por el sistema de la seguridad social. La información describe la evolución de la población ocupada que se encuentra declarada en los distintos registros administrativos que integran el sistema de seguridad social.