Pablo Moyano vio la mecha y ya encendió el fósforo

Por Diego Dillenberger



“Al lado de la de los camioneros, la paritaria de los neumáticos va a ser un poroto”. La ya épica amenaza del líder camionero Pablo Moyano de que su reclamo salarial va a ser el más violento conocido hasta ahora la completó poniéndole el número a su exigencia: 131 por ciento.

¿Por qué no 130? Probablemente haya dejado ese puntito porcentual de negociación para “redondear” a modo de cortesía hacia los empresarios. Hasta ahí llegaría su flexibilidad.

En realidad, la amenaza del hijo del capo sindical Hugo Moyano no sorprende demasiado. Hasta su padre lo apoda cariñosamente “El Salvaje”.

Pero, en realidad, la paritaria camionera no es otra cosa que una “plegaria atendida”: el presidente Alberto Fernández reiteró que él, antes que tener un plan contra la inflación, prefiere “que los salarios le ganen a la inflación”. La última vez lo dijo hace apenas un mes en un acto de entrega de viviendas en la provincia de Chaco. El Presidente lo anunció solemnemente y alzando la voz: “Hemos decidido dejar todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación”. Pausa para aplausos y cánticos.

Pablo Moyano le está haciendo caso a Alberto Fernández. Que los salarios le ganen a la inflación sería una suerte de “solución kirchnerista” al problema de la falta de una política económica para terminar con la inflación.

¿Se habrá dado cuenta el ministro Sergio Massa de que ese anuncio del Presidente acorta sustancialmente la mecha de la bomba que con tanto esfuerzo el tigrense trata de estirar hasta las próximas elecciones?

Pablo Moyano vio la mecha y encendió el fósforo. Su paritaria no solo es clave porque casi todo lleva “transporte en camión” como insumo para formar su precio, y todos esos precios tendrán que subir acelerando una inflación que ya corre al 100 por ciento anual.

El reclamo camionero también tendrá efecto demostrativo para todas las paritarias reabiertas ahora sin tope por los discursos poco reflexivos del Presidente. Massa debe estar bastante preocupado de que los aumentos que vendrán para los salarios de los estatales, que son el mayor costo del estado, van a presionar al alza siguiendo el generoso sendero que les traza Moyano.

¿Se podrá sostener así la reducción del déficit fiscal acordada con tanto esmero con el FMI? Más allá de que hoy menos de la mitad de los trabajadores se benefician con paritarias, porque ya la mayoría está en la informalidad, si el Presidente le hubiese pegado un repaso a la historia se habría dado cuenta rápidamente de que su “solución” a la aceleración inflacionaria es bastante inútil y se parece demasiado al primer capítulo de una vieja tragedia argentina.

¿Podría repetir el país la historia de 1975? Spoiler: termina en la primera hiperinflación.

Hoy están todos los condimentos sobre la mesa del triste y solitario final de Celestino Rodrigo. El padre del “rodrigazo” indirectamente llevó al país a su primera “hiper”. Después vino el golpe militar.

Breve repaso: José Ber Gelbard, el “ministro de economía favorito” de Cristina Kirchner y de la exministra Silvina Batakis, había logrado un “prodigio” difícil de imitar: inflación cero. La plata fluía, los salarios crecían y los precios no se movían.

Claro que el líder del Partido Comunista devenido en ministro de Perón aplicaba un “viejo truco”: los precios estaban artificialmente congelados. Las góndolas, vacías, y la imprenta de la Casa de Moneda, a full.

El que quería comprar algo, lo tenía que hacer en el “mercado negro”, que por entonces todavía no se llamaba “blue”: azúcar, harina, carne, yerba mate, lo que fuera. Los precios oficiales eran un paraíso; la realidad, un infierno de inflación.

Por aquel entonces era más fácil que hoy vender “por debajo del mostrador” porque casi toda la venta minorista se llevaba a cabo en almacenes de barrio. Los supermercados tenían un porcentaje ínfimo del mercado.

Pero los productos tenían que volver a aparecer, y así, María Estela Martínez de Perón “Isabelita” tuvo que despedir a Gelbard.

Al fracaso del ministro favorito de Kirchner y Batakis lo siguió Alfredo Gómez Morales que empezó a liberar los precios y salarios que reprimía Gelbard y generaba desabastecimiento. Y así la inflación se empezó a desatar, y los sindicalistas empezaron a reclamar cada vez más aumentos para compensar el alza de precios: nada nuevo, todo muy parecido a lo de hoy.

El rol de Gómez Morales fue un suspiro que tampoco duró mucho más que las tres semanas de la ministra Silvina Batakis, la admiradora de Gelbard.

Fue el preámbulo para que, de la mano de José López Rega, el “monje negro” de Perón, en junio de 1975 asumiera el tristemente célebre Celestino Rodrigo con la intención de “enderezar” el barco.

El “rodrigazo” consistía en sincerar el dólar, que pegó un salto de 100 por ciento de un día para el otro. Rodrigo empezó a liberar -sin plan- a la economía de los “cepos” que había dejado Gelbard. En aquel entonces no se los llamaba “cepos”, lo que demuestra que -en materia de ingenio popular- algo se progresó en la Argentina.

Los combustibles, las tarifas de servicios públicos y, encadenados, todos los demás precios rápidamente pegaron un estirón.



EL ROL DE LORENZO MIGUEL

El “Moyano” de aquellos días era el mítico Lorenzo Miguel, líder de la Unión Obrera Metalúrgica. Los sindicalistas de entonces empezaron a competir entre ellos por quién pedía más aumento para compensar la inflación cada vez más desatada.

Cualquier semejanza de esta historia con la paritaria violenta del SUTNA, el sindicato de los neumáticos que dejó a la industria automotriz sin ruedas, y el redoble de la apuesta de Moyano no es solo casualidad.

Por entonces Lorenzo Miguel se coronó campeón dentro del sindicalismo: el 131 por ciento de Pablo Moyano de hoy sería el 90 por ciento que pidiera el jefe de la UOM hace medio siglo.

La historia es conocida: por la negativa del gobierno a las homologaciones, la CGT declaró el primer paro general de la historia contra un gobierno peronista. Fue -de entrada- de 48 horas, para que no hubiera duda de que querían mucho más aumento que el que Celestino Rodrigo estaba dispuesto a convalidar.

Resultado: Rodrigo terminó su “rodrigazo” luego de apenas 49 días: también duró un par de semanas más que Silvina Batakis. A partir de ahí, la economía explotó en una verdadera orgía de indexación de precios y salarios. En 1975 la inflación llegó al 182 por ciento y, al año siguiente, a 450 por ciento.

La primera “hiper” argentina fue, en realidad, la más “clemente”. De vuelta en la democracia, el presidente Raúl Alfonsín arrancó con más de 600 por ciento, y, fracasado el Plan Austral y después también el muy breve “Plan Primavera”, las hiperinflaciones de entonces llegaron a 3.000 por ciento.

Y así como hay algunas diferencias entre hoy y aquellos años de inflación y plomo, también hay muchas similitudes: por aquel entonces a nadie en el gobierno peronista se le ocurrió que la única forma de resolver la crisis era con un plan de estabilización monetaria que solo funcionaría con un acuerdo de precios y salarios y, en paralelo, emprendiendo las reformas estructurales imprescindibles para eliminar el déficit fiscal y atraer inversiones privadas.

Hoy tampoco hay nadie que se le ocurra algo así.

El filósofo alemán Friedrich Hegel acuñó hace 200 años la sentencia de que la historia siempre se repite y Karl Marx, lo completó: primero, como tragedia y después, como farsa. La Argentina siempre lo contradijo: aquí la historia se repite muchas veces, y siempre como tragedia. (Fuente TN.com)