“Reconstruir un Atlético que sea protagonista, competitivo, animador”

Ezequiel Medrán, como todo Atlético de Rafaela, ya piensan en la temporada 2023. Con la continuidad del entrenador confirmada y el 2022 cerrado, es tiempo de comenzar a planificar lo que se viene y la meta principal para el DT pasará por “reconstruir un Atlético que sea protagonista, competitivo, que tenga intenciones de ser uno de los animadores del torneo”, así lo confirmó ayer, tras el 0-2 vs Riestra. “Tenemos mucho trabajo por delante, si bien falta para el reinicio, ya estamos trabajando para lo que viene”, añadió.



Lejos de las aspiraciones, la ‘Crema’ cerró una nueva participación en la principal categoría de ascenso de nuestro país, donde peleó por no descender. Situación prácticamente inédita para los de barrio Alberdi.



“El año no fue el esperado, nos tocó convivir con esta situación y tenemos que aprender de lo vivido”, apuntó Medrán, que sumó: “Uno quiere un Atlético protagonista, que sea uno de los animadores del torneo. Cuando comenzó el torneo los 37 equipos querían ascender, después el torneo te va ubicando donde realmente mereces, a nosotros nos tocó esto. Tuvimos la capacidad, en momentos difíciles, de salir adelante. Haremos un análisis más importante en el transcurrir de los próximos días para tomar evaluaciones, ver situaciones individuales, colectivas y encarar de la mejor manera el 2023”.



En relación al partido de ayer, el DT fue conciso: “Queríamos cerrar el año con una victoria en casa, con nuestra gente, pero se hizo difícil. Es difícil analizar el juego en este momento, pero se hizo complejo, el partido fue más luchado que jugado. Entramos a un terreno que a ellos les favorece y no tuvimos la posibilidad de llevar el juego a donde más nos convenía”.



Por último, y pensando en el juego de semifinales de Copa Santa Fe de este lunes ante 9 de Julio, Medrán apuntó: “Mañana (por hoy) haremos un análisis para ver como están los jugadores, con quienes podemos contar y cuál es el mejor equipo que podemos presentar. La intención es de seguir jugando con los chicos, protegerlos con algunos jugadores profesionales, presentar ese mix buscando el equipo más competitivo para hacer un gran partido el día lunes”.