Alberto Fernández quiere “que se ponga fin a la violencia política para siempre”

"Quiero que en Argentina Nunca Más sea Nunca Más. Quiero vivir en una sociedad sin violencia, quiero esa sociedad de la que habló (el fiscal Julio) Strassera. Quiero que se ponga fin a la violencia política de una vez y para siempre", subrayó Fernández al finalizar la proyección del film del cineasta Santiago Mitre, protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que recorre el Juicio a las Juntas Militares.

En el histórico Teatro Seminari de Escobar, el Presidente compartió una charla con los estudiantes acerca de la importancia de los valores democráticos, cuya intervención publicó hoy en su cuenta de la red social Instagram.

"La verdad es que yo quería ver esta película con jóvenes y hacer esta suerte de cine debate para decirles que hubo un tiempo de la Argentina en donde no se vio la libertad en la que ustedes viven. Y yo estoy acá para que todos tomemos noción de que esta película es necesario verla para que todos sepamos lo que pasó en el país", subrayó.

Además, Fernández mostró el libro "Juicio a La Impunidad", de su autoría, donde relata "cómo transcurrieron todos los testimonios, cómo se fue expidiendo el tribunal".

"La Argentina es reconocida en el mundo. Es el único país que ha juzgado a los genocidas respetando las leyes que existían sin sacarlos de sus jueces naturales y dándoles todos los derechos de defensa y todas las garantías de debido proceso", enfatizó.

En ese marco, el jefe de Estado expresó: "Quiero que nos respetemos y animarnos a construir esa democracia para que nunca más haya un desaparecido en la tierra, para que un hijo no tenga que padecer la ausencia de sus padres, para que una abuela no tenga que seguir buscando a su nieto robado".

"Nunca olviden que hay una sola forma de estar mejor que es en democracia. Que hay una sola herramienta para mejorar la democracia, se llama política y que podemos hacer una buena política. Podemos hacer una mejor política y una mejor democracia y eso depende también de ustedes", concluyó.