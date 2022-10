Colapinto con buenas opciones en su futuro

En su paso por Argentina, el grupo empresarial que respalda al piloto Franco Colapinto logró captar el interés de firmas dispuestas a unirse al acompañamiento económico. El chico de 19 años ha logrado destacarse con triunfos y buenas carreras en su año debut dentro de la FIA Fórmula 3 y se planifica una consolidación luchando el torneo 2023 en la divisional antes de dar el paso a la Fórmula 2. Si es posible, con el complemento de un programa de desarrollo de pilotos apadrinado por algún equipo de Fórmula 1.

El sitio Campeones afirmó que pudo conocer que son tres escuderías de F1 que plantearon sus condiciones para presentar un contrato de trabajo. Estará en Bullet Sports Management, quienes actualmente lideran el proyecto de Colapinto, la evaluación de las mejores opciones.

"Es una gran oportunidad que no querríamos que se escape", contó Aníbal, padre de Franco. "Hay ofrecimientos y estamos estudiando bien qué es lo que conviene", continuó, afirmando que "en concreto, hay tres equipos de Fórmula 1" con los que han mantenido contacto.

Respetando la confidencialidad del momento, no es beneficioso revelar cuáles son. Ni las opciones que ofrece cada uno, puesto que el apoyo de financiamiento económico varía porcentualmente en cada oferta, lo mismo que las categorías que se proponen para competir con Franco y los años de unión contractual.

"La idea es hacer un contrato de dos años. El año que viene sería de Fórmula 3 y el siguiente Fórmula 2", adelantó Aníbal respecto a los objetivos de máxima que sostienen. Junto a María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, sus representantes, están de acuerdo en que destacarse con una consagración en la F3 es el paso más sólido que se puede dar en este momento. Sobre la Fórmula 2, refirió que "queremos tener firmado hacer en 2024 en un buen equipo para estar en las puertas de la máxima y luego ver si se abren o no".

Una posición adelantada al final de una temporada de F2 ó F3 dan muchos puntos pensando en los mínimos que se requieren para acceder a la llamada ‘super licencia’, uno de los requisitos para la Fórmula 1. Recopilar puntos es también importante en el camino de todo piloto.