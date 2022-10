Urcera lideró la clasificación en Comodoro Rivadavia

José Manuel Urcera fue el más rápido en la clasificación de la 12ª fecha del Turismo Carretera en Comodoro Rivadavia, segunda de la Copa de Oro. Bajo una condición de cielo despejado y con una velocidad del viento que alcanzó los 34 km/h, el piloto rionegrino logró su primera pole position de la temporada con el Torino del Maquin Parts Racing. Lo escoltaron Agustín Canapino (Chevrolet) y Mariano Werner (Ford).

Urcera concretó su vuelta de 1m13s519, a 186,270 Km/h., en la pista patagónica de 3.804 metros sosteniendo un equilibrado andar de su auto a pesar de las ráfagas que fueron un inconveniente que muchos no pudieron afrontar y les hizo perder referencias.

“Es muy difícil hacer el mejor tiempo en el grupo de los más rápidos del TC, así que haberlo logrado me genera mucha satisfacción. Lograr el mejor tiempo es una sucesión de mucho trabajo que no se ve”, dijo Urcera que de este modo sumó su 6ª PP en 106 clasificaciones disputadas en la “máxima”, la primera que logra con Torino.

El resultado no solo equivale a ser el mejor de la clasificación para Urcera, y establecer el nuevo récord de la pista para el TC, sino que también le permite sumar tres puntos por la instancia y acortar la brecha en la Copa de Oro a dos puntos con respecto al arrecifeño Agustín Canapino, quien sobre el final de su grupo pudo ser segundo con el Chevrolet de JP Carrera, y quedar a 0s392.

Tercero y a 0s428 clasificó el Ford del bicampeón Mariano Werner, otro de los adversarios que tiene el rionegrino en su disputa por la corona 2022. El entrerriano precedió a su vez a otros dos Torino: el de Marcos Landa, que quedó a 0s509, y el de Esteban Gini, compañero de Urcera, que giró a 0s579.

Ratificando su presunción sobre el rendimiento del Camry en el circuito chubutense, Matías Rossi quedó sexto a 0s641, seguido por los Dodge de Jonatan Castellano (a 0s641), el del local Marcelo Agrelo (compañero del loberense, a 0s729) y Valentín Aguirre (a 0s763).

Luego quedaron clasificados Germán Todino (Torino), Santiago Mangoni (Chevrolet), Leonel Pernía (Torino), Juan Tomás Catalán Magni (el mejor referente de Ford), Juan Cruz Benvenuti (tuvo un inconveniente mecánico en su Torino durante los entrenamientos), Gabriel Ponce de León (Ford), Facundo Ardusso (Torino), Julián Santero (protagonizó un trompo en la curva del mar con el Ford), Nicolás Trosset (Ford), se ubicaron a menos de un segundo de diferencia con respecto a Urcera.



EN TC PISTA

Santiago Álvarez venía como dominador en el autódromo “General San Martín” de Comodoro Rivadavia. Además de ser el referente en los entrenamientos se ubicó al tope de la clasificación de TC Pista, luego de establecer 1m14s478, a 183,872 Km/h., con su Dodge.

Luego, en la primera serie se impuso Facundo Chapur (Torino) en 6m17s855/1000, seguido por Santiago Alvarez y Mario Valle (Chevrolet). La segunda batería fue para Diego Azar en 6m21s170/1000, seguido por Matías Canapino y Marcos Quijada.



HORARIOS DEL DOMINGO

Cronograma: 9:10 a 9:25 – 1ª serie TC (5 vueltas); 9:35 a 09:50 2ª serie TC (5 vueltas) y 10:10 a 10:15 3ª serie TC (5 vueltas).

12:10 a 12:50 Final TCP (20 vueltas o 40 minutos); 13:30 a 14:20 – Final TC (30 vueltas o 50 minutos).