Argentina dominó el golf en los Odesur

Con una tarjeta de 70 golpes en la cuarta y última ronda, Jorge Fernández Valdés se llevó la medalla de oro en el cuadro masculino del torneo individual de golf de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022, que tiene como escenario las canchas del Asunción Golf Club, acumulando un total de 280 en la general. Fernández Valdés compartió el podio con el paraguayo Arnaldo Fabrizio Zanotti (plata, 282) y el uruguayo Juan Alberto Álvarez (bronce, 290), quien debió ir a un desempate por esa presea con el chileno Cristóbal Del Solar.

En el mixto, donde se sumaron los puntajes de la mejor mujer y el mejor varón de cada país en cada ronda, y a partir de ahí se sumaron para determinar las posiciones, Argentina también se llevó la medalla de oro, al reunir 576 golpes, luego de haber terminado segundos en la vuelta, con 145, detrás de Paraguay, con 142. La medalla de plata fue, precisamente, para Paraguay, con 578 y la de bronce para Colombia, con 582. Magdalena Simmermacher también se mostró emocionada por el oro en el mixto y dijo que “Jorge es un tipo increíble, es un capo. Jugó bárbaro y ayudó mucho al equipo. Me encantó el haber podido compartir esta semana con mis compañeros. En lo personal no empecé bien, pero pude ir recuperándome y estoy muy feliz con esta medalla y me llevo un recuerdo inolvidable de estos Juegos”. Y en el cuadro femenino, Simmermacher terminó tercera, con 75 golpes, en la cuarta ronda y no le alcanzó para subir al podio ya que quedó cuarta en la clasificación final, con 304 golpes.



MAS ORO

El rider argentino José Augusto Torres Gil ganó en forma brillante la medalla dorada en la especialidad ciclismo BMX Free Style, en la competencia que se llevó a cabo en la pista ubicada dentro del Comité Olímpico Paraguayo.

Torres Gil realizó una presentación con formidables combinaciones de trucos y acrobacias que lo dejaron como ganador de la final con 89 puntos. El argentino relegó al segundo lugar del podio al laureado biker venezolano Daniel Eduardo Dhers, oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con 87.33 unidades, mientras que tercero fue el brasileño Gustavo Batista De Oliveira (84).

Por el lado de las mujeres, Analía Gabriela Zacarías finalizó quinta y Agustina Paola Roth fue sexta, por esa razón, no accedieron a la ronda final.



JUGÓ LUNA Y GANÓ ARGENTINA

El seleccionado masculino de fútbol se despidió de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 (en sus primeras dos presentaciones había caído ante Chile por 1 a 0 y frente a Colombia por 2 a 0) con una victoria por 3-0 sobre Ecuador, en partido correspondiente al Grupo B que tuvo como escenario al estadio de fútbol ubicado en el complejo del Comité Olímpico Paraguayo. Los goles del equipo albiceleste fueron anotados por Lautaro Ovando (a los 40 minutos del primer tiempo), Román Rodríguez (a los 27 del segundo) y Lucas Bezossi (a los 32).

El rafaelino Alex Luna fue titular en esta despedida del torneo.