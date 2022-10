Paraná hace sufrir al Bicho Verde

Todavía Unión de Sunchales no pudo mantenerse en el Federal A para la próxima temporada. Estaba la posibilidad si anoche empataban Atlético Paraná y Juventud de Gualeguaychú, pero no se dio ese resultado. Fue victoria del Decano de Paraná por 2 a 0 y de esa manera mandó al descenso al elenco de la ciudad del carnaval. Los goles de Atlético fueron convertidos por Pablo Stupiski y Leonardo Acosta, a los 26' y 43' del complemento, respectivamente. Además, el arquero de Juventud Emilio Rébora le contuvo un penal a Valsangiácomo en la media hora del primer tiempo.

Con este resultado, Unión le lleva tres puntos a Atlético Paraná, recordando que el Bicho Verde jugará el lunes a las 21 como local ante el puntero Racing de Córdoba. Sumando un punto, el conjunto de Grazziosi asegura la permanencia.

Si no lo consigue, tendrá que buscarlo en la última fecha visitando a Sp. Belgrano de San Francisco, en tanto que Paraná visitará a Gimnasia de Concepción del Uruguay.