Participación ciudadana en el Taller de Huerta y Compost

Más de 25 vecinos y vecinas participaron de un espacio de intercambio, conocimiento y experiencias, en el marco del Taller de Huerta y Compost organizado por el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela, junto con la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación y profesionales de INTA AER (agencia de extensión rural) Castellanos.

En primer lugar, Antonela Kern y Gisela Daniele del IDSR, compartieron el trabajo que el municipio viene realizando en relación a la agroecología y la alimentación saludable. También explicaron el proceso de compostaje y cómo los residuos biodegradables pueden convertirse en abono natural para la huerta y las plantas.

Por su parte, Daniele mencionó: “Aprovechamos estos espacios para recordar que la mayor parte de los residuos que se generan a diario en los hogares, contiene un 50% de materia orgánica que puede ser reutilizada para retornar a la tierra y así favorecer los cultivos y las plantas en general. Además, es un aporte que tiene resultados inmediatos en la gestión integral de residuos de nuestra ciudad”.

Ricardo Ledesma y Cecilia Nava, del Programa ProHuerta INTA Rafaela, desarrollaron contenidos para promover el desarrollo de huertas domiciliarias en la población: alternativas de armado, estacionalidad de los alimentos, métodos de cuidado y protección de la siembra.

Ledesma se refirió al “hermoso clima que se generó entre los asistentes al taller, y ese deseo de seguir mirando a la naturaleza y aprender de ella. Me gustó ese aporte de saberes que comparten y la mezcla que hacemos de otros conocimientos y otras tecnologías que hacen del espacio de la huerta un lugar agradable y de encuentros”.

Esta iniciativa se llevó adelante en el marco del programa "Rafaela en Acción”, el cual busca acercarse a los vecinos y vecinas con diferentes acciones. En esta oportunidad se desarrolló en el salón del Club Atlético Almagro, en el barrio Central Córdoba.

Los talleres refuerzan el cuidado del ambiente, promoviendo la autoproducción de alimentos, la alimentación saludable y la soberanía alimentaria en la comunidad.

Al finalizar la formación, se realizaron sorteos entre todos los participantes de composteras y kits de huerta. También se entregaron semillas del Programa ProHuerta para que los ciudadanos puedan comenzar con la huerta domiciliaria.



EXPERIENCIAS

Adrián Rodríguez, del barrio Los Nogales, participó del taller y comentó: “Me parece bueno porque la gente se interesa en estas cosas de armar la huerta y sembrar. Cosechar lo que uno siembra es lindo. Tengo toda la tierra dada vuelta y preparada, y justo me comentaron del taller y vine a aprender. Está bueno porque te enseña. La huerta no es fácil. No es tirar una semilla y que venga la planta. Hay que darle tiempo, hay que trabajar la tierra. Ahí está el secreto. Yo probé muchas veces y no crecían las plantas. Ahora, con lo que aprendí, voy a intentarlo otra vez”.

Gladys Ricciardino, del barrio Central Córdoba, también estuvo presente y destacó que “el taller estuvo muy bueno. Se aprenden muchas cosas interesantes. Tengo huerta en mi casa y me llevo aprendizajes para aplicar; especialmente el tema del riego, el tema de escalonar los alimentos, el tema de la floración de las plantas. Uno por ahí quiere sembrar del golpe y que todo crezca. Y no es así porque tiene su proceso. Y yo que tengo patio, es algo que me encanta”.



REDES VERDES

Desde hace tiempo la Municipalidad de Rafaela lleva adelante acciones que generen la participación ciudadana, como las redes de compostaje y de huertas domiciliarias.

El objetivo de estos espacios es reunir a personas interesadas en las temáticas, que realicen compost o huerta en sus hogares, para que compartan inquietudes, experiencias, material y capacitaciones con profesionales especializados, fomentando conocimientos y saberes cotidianos y ecológicos.

Quienes estén interesados en formar parte de alguna de estas redes, pueden comunicarse con el IDSR: [email protected] | (03492) 504579.