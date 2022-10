El Gobierno dispuso cambios y más controles en las importaciones

El nuevo mecanismo fue generado en los 60 días que lleva la gestión del nuevo equipo económico. "Buscamos que el esquema, desde que nace la SIRA hasta que se giran las divisas, tenga una trazabilidad del ciento por ciento", indicaron desde Economía.

A grandes rasgos el sistema tendrá un análisis de la capacidad económica financiera del importador y un perfil de riesgo aduanero y fiscal que incluye haber sido detectado con maniobras de sobrefacturación de importaciones o uso abusivo de cautelares, o la no presentación de declaraciones juradas.

Tendrá una Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior y fecha de giro estimada; prevé facilidades para Pymes y Entidades Civiles principalmente con acortamiento en los plazos de pago que se reducirán a 60 de 180 días actuales. .

También establece un trámite facilitado para importaciones que no requieran acceso al mercado libre de cambios para el giro de divisas y mantiene la vigencia de las SIMIs aprobadas solamente para el caso de los importadores que no sobrefacturaron o usaron de manera abusiva cautelares.

En tanto que para los servicios se crea el Sistema de Importaciones República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (SIRASE) que suplirá al actual SIMPE y en el que también se realizará un análisis de la capacidad económica financiera y de riesgo fiscal del solicitante, como en el SIRA incorpora la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior y fecha de giro estimada y mantiene vigentes las SIMPEs aprobadas.

El otro elemento nuevo del sistema de importaciones es la cuenta Corriente Única de Comercio Exterior por el cual el banco comercial al momento de realizar la operación de acceso a las divisas deberá registrar la operación "en línea" en una aplicación de la AFIP, la cual validará la existencia del CUIT activo, la declaración (SIRA, SIRASE o Despacho) en estado autorizado, incluyendo fecha probable de giro y los controles de saldo (cuenta corriente). Esta herramienta permitirá al Estado tener un monitoreo en tiempo real (Tablero de Control) del flujo financiero y físico del comercio exterior.

El esquema será publicado en el Boletín Oficial entre martes y miércoles próximo, informaron desde la cartera que dirige Sergio Massa.

Los cambios se establecieron a partir de haber detectado al 27 de septiembre por el año 2022 valores FOB en ADUANA por US$ 57.531 millones y SIMIs por US$ 94.076 millones, es decir un 65% más de SIMI presentadas por el monto que efectivamente se importó, explicaron desde Economía.

"Con la brecha que hay es muy tentador acceder al mercado de dólar oficial y por eso estas maniobras. Detectamos que se busca de manera irregular acceder al mayor cantidad de bienes al dólar oficial", agregaron.

También se encontraron maniobras de alquiler de SIMIs o triangulación con denuncias administrativas. En este último caso hay 715 empresas que realizaron 28 mil operaciones por US$ 650 millones de dólares. Especialmente concentradas en importadores que en el marco de la pandemia utilizaron el Decreto 333/2020 que permitía el ingreso de equipamientos médicos y se encontraron sobrefacturación de guantes, barbijos y Test de covid.

Por otro lado detectó el uso abusivo de cautelares que con la presión de fiscalización se han ido retirando de la Justicia, precisaron fuentes oficiales.

Por otro lado también se encontró la existencia de empresas que fueron alterando sus declaraciones juradas para obtener el CEF.

Inflaban los créditos fiscales. Son 204 contribuyentes que lo que hacen es buscar distintos mecanismos a las fórmulas del CEF y se estima que involucra unos 9.445 millones de pesos involucrados.

También se encontraron irregularidades en el uso de la zona franca de La Plata.

"Es darle orden al esquema y controlar las irregularidades", explicaron sobre este sistema que involucra a la AFIP, Aduana, Comercio Interior y el BCRA.

