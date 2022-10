El ex presidente Mauricio Macri cuestionó la decisión oficial de abstenerse en la votación en la que se definió la continuidad de la Comisión de Naciones Unidas que investiga las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y afirmó que los "argentinos de bien" sienten "vergüenza por este Gobierno", al tiempo que pidió perdón a los ciudadanos del país caribeño.

"Pido perdón a nuestros queridos hermanos venezolanos por la abstención de la Argentina a la condena de crímenes de lesa humanidad en su país", sostuvo el líder del PRO. A través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario agregó: "Los argentinos de bien sentimos vergüenza por este gobierno que no defiende ni la libertad ni los derechos humanos".

De esta manera, el referente opositor criticó al Gobierno del Frente de Todos por abstenerse en la votación que se celebró en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, para definir la continuidad de la investigación sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela. (NA)