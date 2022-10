Una multitud en el primer día de una Expo Rural Rafaela con buen clima

El feriado puente de este viernes dejó en bandeja a la Expo Rural de Rafaela y la Región para que los rafaelinos y los habitantes de pueblos vecinos aprovechen el sol y el tiempo libre para recorrer sus instalaciones donde convergen más de 150 expositores, se desarrollan diversos espectáculos y hay un amplio espacio para el entretenimiento y la gastronomía. El acto de apertura se efectuó pasadas las 11:30 cuando la presidente de Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone, el intendente, Luis Castellano y el pequeño Constantino Alassia, de tan solo 4 años (hoy cumple 5 y es hijo del vicepresidente de la entidad, Leonardo), cortaron las cintas en la puerta principal del predio de avenida Brasil para dejar habilitada formalmente la muestra que se extenderá hasta el lunes.

Previamente, el protesorero de la entidad, Ariel Blatter, se hizo cargo del discurso de apertura en el que destacó que "en cada espacio de esta Muestra se exponen animales, productos y servicios, pero sobre todo se exhibe con orgullo el trabajo, el resultado de mucho sacrificio y decididos esfuerzos para vencer las adversidades que enfrentamos todos los días".

"Desde nuestro sector, jamás dejamos de aprender e innovar, para hacerlo mejor. Ejemplo de ello son las capacitaciones que hacemos aquí durante todo el año. Lo hacemos pensando que nuestra producción es absolutamente valiosa porque se convierte en los alimentos, superando desafíos climáticos, pero también lo que impone el contexto económico y político", subrayó el dirigente. "Sabemos lo que sembramos hoy, pero recién podremos, Dios mediante, cosecharlo en buenas condiciones en seis meses. En ganadería y lechería las decisiones productivas de hoy se ven reflejadas recién en un año o más si hablamos de genética", agregó.

Blatter insistió en que "es necesario un proyecto de país a largo plazo, un plan de desarrollo continuado y con objetivos claros como el que lograron nuestros abuelos cuando vinieron y esto era solo llanura" a la vez que instó a "mirar la historia para aprender y no cometer los mismos errores, no para buscar culpables".

Por último, sostuvo que "de esta difícil situación se sale si trabajamos todos como lo hicieron nuestros antepasados" y resaltó que "el Estado en sus distintas gestiones debe encontrar en el campo un aliado y no un enemigo". "El campo no especula, trabaja. El campo no trasnocha, madruga. El campo no derrocha, reinvierte. Creo que estamos a tiempo de dar vuelta esta parte de la historia. Pensemos primero en la Patria y en nuestros hijos", concluyó.

Tras el discurso de Blatter, se procedió al izamiento de la bandera, una tarea que estuvo a cargo de Juan José Felicia, referente de la Cabaña “La Magdalena”, la más antigua del país en raza Holando Argentino, de Juan Luis Sona, presidente de Long Automotores SA y Gastón Perrone, coordinador de Hacienda de la Cooperativa Guillermo Lehmann. Antes de iniciar el recorrido por el predio de las autoridades, fueron los héroes de las Islas Malvinas quienes entregaron una ofrenda floral en recuerdo de los caídos en ese territorio nacional.

Tras la recorrida por el predio, Bessone señaló que "la Expo Rural es de todos porque hay esfuerzos de muchísima gente, y trasciende lo que tenemos en la ciudad" al tiempo que remarcó que en esta edición hay jurados canadienses de Holando Argentino, pasantes peruanos y una delegación de uruguayos interesados en una raza vacuna. "Todos somos conscientes del potencial que tenemos y de las posibilidades. Lo que tanto habla el Intendente sobre Rafaela ciudad de eventos, se ve en esta y otras actividades", agregó.

En tanto, Castellano afirmó que "la Expo Rural representa el símbolo de lo que es la matriz productiva de la ciudad y nuestra región, hay un esfuerzo inmenso de dirigentes actuales e históricos, hecho que remarca el trabajo que se realiza para llevar adelante esta muestra".

"En este caso, con la Sociedad Rural venimos trabajando desde hace muchísimos años, y lo seguiremos haciendo. Además, tenemos una estrecha colaboración en temas que a veces tienen que ver con la producción y lo agropecuario, y otras veces tiene que ver con temas de la ciudad. Por eso, poder tener vínculo institucional, construido de abajo hacia arriba, es fundamental", sostuvo el Intendente.

Por último, consideró que "es imperioso construir un país más federal, la necesidad de que desde Buenos Aires se mire al interior y se tengan políticas públicas para todo este sector del país, debemos ser inteligentes, tender puentes de diálogo y empezar a trabajar juntos para que el país salga adelante".

Por la tarde, se llevaron a cabo las Olimpíadas Agrotécnicas que marcaron el triunfo de los alumnos Ganadería y Granja de Esperanza mientras que los visitantes llegaron masivamente mientras el sol brillaba y la temperatura rondaba los 30 grados. Además se definió el Concurso de Vacas Lecheras a favor de la cabaña La Luisa de la familia Miretti -ver página 10- mientras que a la noche disertó "Zucho", es decir el economista Claudio Zuchovicki quien llegó con su arsenal de ejemplos en algunos graciosos para referirse ante un auditorio colmado a la economía, las finanzas y la política -ver página 9-.

Además de la muestra comercial tradicional, de un gran paseo gastronómico y los diferentes espectáculos, se ofrecen actividades Educativas, Producciones Alternativas, Ganadería, Charlas y Capacitaciones, para todos los públicos.