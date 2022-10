Fuerte repudio de la oposición a la represión policial en La Plata

Luego de los incidentes que se registraron en los alrededores del estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, que culminó con el fallecimiento del hincha César Regueiro y más de un centenar de heridos, dirigentes de la oposición salieron ayer a repudiar la represión policial y apuntaron contra el Gobierno bonaerense.

"Destruyeron todo lo construido en cuatro años en seguridad. El objetivo de Tribuna Segura era cuidar familias y controlar el fútbol. Abandonaron los avances y ahora lamentamos la vuelta del descontrol", disparó la titular del PRO, Patricia Bullrich, a través de un posteo en su cuenta de Twitter.

En sintonía, la diputada nacional y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal apuntó contra "la gestión" del Ejecutivo provincial, al destacar que "ya lleva 4 muertos por violencia en el fútbol". "No es la policía. Es la gestión de Axel Kicillof y Sergio Berni", apuntó Vidal en un posteo que realizó en su cuenta Twitter, donde también compartió una dura carta contra el Gobierno bonaerense.

Luego de referirse a la represión llevada adelante por la Policía Bonaerense, Vidal enumeró lo que consideró como logros de su gestión en materia de Seguridad e hizo hincapié en "la lucha contra las mafias, narcos y barras relacionados al fútbol".

En sintonía con los cuestionamientos al accionar policial, el diputado nacional y exministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo precisó: "Otra víctima fatal de la improvisación". "Otra familia que llora a un padre cuyo único pecado fue querer ir a la cancha a alentar al club de sus amores. Esta también es la inseguridad en la Provincia de Kicillof", publicó Ritondo en su cuenta de Twitter.

También salió a cruzar al Gobierno bonaerense el diputado nacional Mario Negri: "¿Se imaginan si la represión trágica en la cancha de Gimnasia pasara en un gobierno de JxC? El kirchnerismo marcharía para pedir renuncias de las máximas autoridades. Kicillof solo apartó al jefe del operativo y Berni se lavó las manos. Reyes de la hipocresía y de la inseguridad".



KICILLOF Y BERNI

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, removió ayer al jefe del operativo a cargo del partido entre Gimnasia y Boca, en La Plata, Juan Gorbarán, y a los agentes oficiales identificados en la represión en las inmediaciones del estadio que culminó con el fallecimiento de César Regueiro. A través de un comunicado oficial, el Gobierno provincial informó que Kicillof instruyó al ministro Berni para efectivizar el accionar y para "que se pongan todos los elementos a disposición del fiscal que está interviniendo".

Por su parte, Berni no admitió responsabilidad en las fallas del operativo que culminaron con el fallecimiento del simpatizante César Regueiro. "No soy responsable", afirmó el funcionario que responde a Axel Kicillof en diálogo con TN. En la misma línea, aclaró: "La responsabilidad del ministro es la de la de llevar adelante las reformas estructurales que necesita la Policía. Me hice cargo a partir de que vi por televisión lo que estaba pasando, agarré el helicóptero y me fui para allá. A partir de que me hice responsable y tomé el mando".