Fernández intentó sin éxito frenar la salida de Gómez Alcorta del gabinete

A horas de que trascendiera públicamente que Elizabeth Gómez Alcorta había renunciado a su cargo como ministra de Mujeres, Género y Diversidad, la ahora exfuncionaria nacional se acercó a la Residencia de Olivos para comunicarle su decisión al presidente Alberto Fernández, quien fallidamente intentó evitar su salida.

Así lo indicaron a Noticias Argentinas fuentes cercanas al jefe de Estado, que detallaron que Fernández escuchó la noticia que le llevaba Gómez Alcorta e intentó convencerla de que no abandone el cargo, pero "ella ya tenía la decisión tomada".

Según relataron a NA, el encuentro se produjo este jueves antes de que el Presidente se trasladara hacia el partido bonaerense de Escobar, donde tenía previsto participar de la 59° Fiesta Nacional de la Flor y compartir la proyección de la película "Argentina 1985" junto a estudiantes de escuelas secundarias.

A pesar de que Fernández buscó revertir la decisión de su todavía ministra de Mujeres, los intentos fueron en vano porque la interna oficial que desató el desalojo de una comunidad mapuche en Villa Mascardi tuvo mayor preponderancia.

Desde el Ministerio destacaron a NA que Gómez Alcorta estaba "en total desacuerdo" respecto de cómo se manejó la situación en Río Negro, pero reconocieron que "su salida es el resultado de una sumatoria de cosas".

Lo cierto es que el malestar comenzó a gestarse en septiembre de 2021 cuando Alberto Fernández reacomodó gran parte de su Gabinete y nombró a Juan Manzur como ministro coordinador, a quien la exfuncionaria había denunciado penalmente en 2019 por haber impedido, como gobernador de Tucumán, la realización de un aborto legal a una menor que había sido violada.

En esa oportunidad, Manzur y Gómez Alcorta compartieron un encuentro a solas en la Casa Rosada para limar sus asperezas y el conflicto no llegó a generarse.

A pesar de que el Gobierno sabía que la salida de la funcionaria era un hecho, la confirmación oficial llegó a primera hora de este viernes cuando se conoció la carta de renuncia que Gómez Alcorta le envió al Presidente con copia al ministro coordinador.

En el texto, la ahora exministra argumentó: "Los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de las fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político".

El presidente Fernández aceptó la renuncia presentada por Gómez Alcorta, y le agradeció la labor desempeñada, informó ayer la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. "El presidente Alberto Fernández aceptó la renuncia presentada por Elizabeth Gómez Alcorta al cargo que ejercía como ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. El Presidente le agradece por la labor desempeñada", indicó una comunicación oficial difundida ayer por la mañana por la Presidencia de la Nación y publicada por Cerruti en su cuenta de Twitter, en tanto fuentes oficiales indicaron que en los próximos días será dado a conocer quién será su reemplazante.

En medio de la incertidumbre que generó el portazo de Gómez Alcorta, ante la posibilidad latente de que otros integrantes del Gabinete puedan optar por un camino similar, el Presidente analizará durante el fin de semana quién ocupará el cargo vacante en el Ministerio.

"No hay reemplazo ni nombres en danza", resaltaron a NA fuentes con acceso directo al despacho presidencial, que detallaron que durante el transcurso del fin de semana habrá una serie de reuniones para definir quién desembarcará en el Gabinete nacional. Sin embargo, ayer comenzó a ganar terreno María Cristina “Marita” Perceval, actual secretaria del Ministerio y con cercanía al kirchnerismo desde la primera hora. En este sentido, podría contar con el aval de la propia Cristina Kirchner, a quien ella misma alentó para que se convierta en presidenta por primera vez en 2007 según publicó La Nación.



KATOPODIS

Tras conocerse la salida de Gómez Alcorta, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que el gabinete nacional "pierde una funcionaria y una militante muy capaz y comprometida". "Lamento la decisión de Eli, tuve un trabajo con ella cotidiano. El gabinete pierde una funcionaria y una militante muy capaz y comprometida", dijo Katopodis en declaraciones formuladas a la radio online FutuRöck. (NA con información de La Nación y Télam)