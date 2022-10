El FMI aprobó la revisión del acuerdo y el desembolso de US$ 3.800 millones

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional anunció anoche que se completó la segunda revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) de 30 meses con la Argentina, lo que permitirá un "desembolso inmediato" de alrededor de US$ 3.800 millones.

Los directores del organismo en la reunión de este viernes, realizada en Washington, analizaron el acuerdo técnico alcanzado entre el staff del organismo y los funcionarios del Ministerio de Economía el pasado 19 de septiembre. Al ratificar la esperada aprobación de los objetivos del segundo trimestre, el directorio consideró que "las acciones del nuevo equipo económico han sido críticas para estabilizar los mercados y comenzar a reconstruir la confianza".

En base a ellas es que "se cumplieron las metas cuantitativas pertinentes del programa a fines de septiembre, incluidas las de reservas internacionales netas y el financiamiento monetario del déficit fiscal", se destacó mediante un comunicado.

Así, el Directorio Ejecutivo del FMI completó la segunda revisión del acuerdo ampliado para Argentina, decisión que "permite un desembolso inmediato de alrededor de US$ 3 800 millones (DEG 3 000 millones)", lo que eleva los desembolsos totales en virtud del acuerdo a aproximadamente US$ 17.500 millones.

De esta manera, el ministro de Economía, Sergio Massa, viajará a Washington la próxima semana para participar de la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial y de la cumbre de ministros de Economía y presidentes de Bancos Centrales del G20, con la aprobación de las metas del segundo trimestre.

La misión apunta a consolidar apoyos para seguir avanzando con la hoja de ruta para la estabilización de la economía argentina, fortalecer las reservas a través de más mercados para las exportaciones nacionales y promover más inversiones productivas en sectores estratégicos.

Al completar la revisión, el board evaluó que "las acciones decisivas recientes fueron fundamentales para estabilizar los mercados, restablecer la confianza y asegurar objetivos cuantitativos clave, incluido el límite mínimo para las reservas internacionales netas a fines de septiembre y el límite máximo para el financiamiento monetario del déficit fiscal".

"La Junta también aprobó dispensas de incumplimiento de los criterios de desempeño continuo relacionados con las restricciones cambiarias y las prácticas de múltiples monedas, reseñó el mismo comunicado.

El acuerdo de facilidades extendidas a 30 meses de Argentina, contempla el acceso a DEG 31.914 mil millones (equivalente a US$44 mil millones), fue aprobado el 25 de marzo de 2022.

Sin embargo, se otorgaron dos waivers (perdones) por dos cuestiones: uno por incumplimiento relacionado con las restricciones cambiarias y las "prácticas monetarias múltiples", según indicó Clarín. El otro por "aplicabilidad" para dos objetivos de finales de septiembre, en los que aún no se disponía de datos, incluido el saldo fiscal primario. Fuentes del FMI explicaron que estos waivers son cuestiones técnicas que suelen aplicarse "cuando hay múltiples tipos de cambios, como con la liquidación del dólar soja" y también porque no tienen aún datos fiscales de septiembre.

"Los waivers no se otorgaron porque no se alcanzaron los objetivos, son por una cuestión técnica", enfatizaron funcionarios del Fondo luego de la aprobación.​



"EL EQUIPO ECONÓMICO ADOPTÓ

MEDIDAS CORRECTIVAS DECISIVAS"

Tras la aprobación, la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, destacó que "en respuesta a las disrupciones del mercado de mediados de 2022, el nuevo equipo económico de Argentina adoptó medidas correctivas decisivas que están comenzando a restaurar la confianza y la credibilidad".

No obstante, entendió que "se necesitarán políticas macroeconómicas prudentes y una implementación firme del programa para abordar la situación aún frágil, fortalecer la estabilidad y lograr los objetivos del programa".

“Lograr los objetivos de déficit fiscal primario del 2,5% del PIB en 2022 y del 1,9% del PIB en 2023 es fundamental para moderar el crecimiento de las importaciones, acumular reservas, fortalecer la sostenibilidad de la deuda y reducir aún más la dependencia del financiamiento del déficit por parte del banco central", agregó Georgieva.

También se refirió a la necesidad de continuar "la agenda de reformas estructurales" lo que aseguró "sigue siendo fundamental para abordar desafíos económicos profundamente arraigados".

"Se necesita un progreso continuo para fortalecer la gestión financiera pública, la transmisión monetaria y las finanzas del banco central, así como los marcos para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. Del mismo modo, los marcos regulatorios fuertes y estables pueden ayudar a impulsar el potencial de exportación de Argentina en sectores clave, incluida la energía, completó la funcionaria.

Georgieva también dedicó un párrafo a la necesidad de "esfuerzos continuos de buena fe, de todas las partes, para asegurar una reestructuración exitosa de la deuda del Club de París", al afirmar que "garantizar que los socios internacionales cumplan con los compromisos de financiación también es fundamental para respaldar los objetivos clave del programa".

La Argentina tiene pendiente una revisión de su deuda con los países que integran el Club de París, la cual estaba supeditada al avance del acuerdo con el Fondo Monetario, con lo cual se considera que el cumplimento de las metas que viene registrando el país permitirá asegurar la restructuración de los vencimientos.

El Gobierno también tiene la expectativa de avanzar más rápidamente en el aval de las metas del tercer trimestre, cuya aprobación implicará un desembolso de otros US$ 5.800 millones (4.500 millones de DEG).

Una parte de esos fondos servirán para pagar los vencimientos que la Argentina tiene con el FMI del programa heredado de la gestión de Mauricio Macri, y el resto para reforzar las reservas del Banco Central.

Para el miércoles, en coincidencia con la llegada de Massa a Washington se prevé que el directorio del BID aborde los programas en curso con la Argentina, lo que destrabaría nuevos fondos comprometidos y que aumentaría los desembolsos, totalizando un paquete de US$ 3.000 millones en créditos, de los cuáles 1.200 millones se van a liberar antes de que finalice 2022 y que serían de libre disponibilidad. (Télam con información de Clarín)