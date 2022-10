Sergio Peretti fue en el Mundial de Hawai el "Hombre de Hierro"

(Por Darío Gutiérrez). - El Ironman de Hawai, válido por el campeonato Mundial, es la máxima expresión de la competición de esta disciplina del triatlón de largo aliento. Desde 1978, muchos deportistas sueñan con tener un cupo para ser protagonistas y, de conseguirlo, poder completarlo. En las primeras horas del viernes 7 de octubre, todavía la tarde del jueves 6 en Kona, Sergio Peretti logró cruzar la meta tras un notable esfuerzo de más de doce horas.

Para quien en sus años jóvenes tuviera excelentes participaciones como ciclista, inclusive defendiendo los colores argentinos, luego de los 50 volvió a recuperar la pasión por el deporte como en sus inicios gracias a esta modalidad que combina natación, ciclismo y atletismo. Primero fueron distancias sprint, luego fue subiendo la vara hasta el medio Ironman con la participación en cuatro mundiales y en este 2022 apostó por el full, con más de 60 años. Florianópolis fue su debut y a la vez la clasificación, gracias al segundo puesto conseguido el 29 de mayo de este año. En ese momento un logro impensado y que lo obligó a replantear las estrategias.

Desde el año pasado estaba clasificado para su quinto mundial en medio Ironman, pero como la fecha era muy cercana al de Kona, optó por el nuevo desafío. El más importante y la recompensa sin dudas fue mayor.



LOS NUMEROS

El triatleta rafaelino completó la extenuante prueba en la madrugada de este viernes con un tiempo de 12h 13m 42s. Peretti en la clasificación finalizó en el puesto 52 de la categoría 60-64 entre 201 participantes, y 589 en la general masculina entre 1.112 competidores, pero más allá de las estadísticas quedó entre los "hombres de hierro" que completaron la anhelada competencia para los triatletas de largo aliento.

La prueba de natación tuvo lugar en la Bahía de Kailua, en la costa occidental de la Isla de Hawái, con una distancia de 3,86 km. Luego continuó con la prueba de ciclismo, en un recorrido de 180,2 km y 1.772 m de desnivel positivo que bordeó la costa hasta Hawi, en el extremo norte de la isla, para luego regresar hasta el punto de partida en Kailua.

Finalmente, la carrera a pie cubrió la distancia de maratón (42,2 km) en un trazado con 307 m de desnivel positivo que atravesó los campos de lava por la autopista Queen K. La línea de meta estuvo junto a la Bahía de Kailua.



MAXIMO ESFUERZO

En la víspera pudimos contactarnos con Sergio, a quien hasta el tono de voz reflejaba su cansancio lógico, pero a la vez con la felicidad del deber cumplido. "Terminé una carrera dura, la verdad que tuve problemas con la alimentación, me decompuse. Después de los 15km del trote me costó mucho, me vine muy para atrás ya que estaba mejor hasta el ciclismo. Tuve que caminar, fue complicado, pero igual bien y contento, estoy en el primer cuarto de la clasificación y con todos esos problemas, así que de 10".

Sobre el evento valoró que "Esto es muy grande, lindo, la estamos pasando re-bien, y contento de haber podido llegar".



GANADORA PROFESIONAL FEMENINA

En esta primera jornada también se realizó la competencia profesional femenina donde fue campeona Chelsea Sodaro (Estados Unidos) en 8h 33m 46s. La californiana de 33 años, que tuvo un bebé el año pasado y debutó en un Ironman en junio, se convirtió en la primera ganadora estadounidense desde Paula Newby-Fraser en 1996.

Este sábado se corre la prueba profesional masculina.