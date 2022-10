Atlético busca un cierre con sonrisa

El año fue largo y sufrido para Atlético de Rafaela, pero al menos en las últimas fechas encontró la paz necesaria para no tener que llegar hasta este sábado 8 de octubre con urgencias. Y como se fue dando la campaña, con cambio de entrenador en mitad del río, no deja de ser un dato positivo. Este sábado frente al Deportivo Riestra, intentará regalarse y regalarle a sus hinchas la cuarta victoria consecutiva de local, quizás la mejor imagen dentro de este torneo tan lejos de los objetivos propuestos allá por inicios de temporada. El partido comenzará a las 15 y será arbitrado por el santafesino Adrián Franklin.

El equipo de Ezequiel Medrán lleva cuatro partidos sin derrotas, desde aquella tarde en Resistencia ante Chaco For Ever. Ya sin esa pesada mochila de sacar puntos y mirar a los demás rivales del fondo, en estas dos fechas finales el objetivo ha sido terminar de la mejor manera posible. El domingo pasado se trajo un punto de Santiago del Estero y hoy intentará esa nueva victoria en el Monumental, que a la vez dejaría sin chances de Reducido a su rival.

Cabe destacar que Riestra tiene 51 puntos y está ocupando la decimotercera y última plaza, siendo San Martín de San Juan (que reúne 48) el único que tiene chances de desplazarlo (en diferencia de gol tiene +7 contra +6 de Riestra).



VUELTAS IMPORTANTES

En la intención de conseguir los tres puntos en la despedida el entrenador Ezequiel Medrán podrá disponer de dos piezas importantes del medio hacia arriba como Marco Borgnino y Gonzalo Lencina, que cumplieron la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Los que dejan el once titular son Franco Faría y Mauro Albertengo (por molestias físicas tampoco estará en el banco). En tanto, Facundo Soloa entrenó con normalidad en la última práctica y será de la partida, pero en cambio no podrá jugar por una molestia Federico Torres y lo sustituirá Juan Galetto.



LOS PROTAGONISTAS

Estadio: Monumental.

Arbitro: Adrián Franklin. Asistente 1: Pablo Gualtieri. Asistente 2: Mariano Cichetto. Cuarto árbitro: Mauricio Martín.

Horario: 15.

Atlético de Rafaela: Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Guillermo Funes y Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Sup: Nahuel Pezzini, Jonatan Fleita, Facundo Nadalin, Gonzalo Alassia, Mateo Castellano, Franco Faría, Ayrton Portillo, Gino Albertengo, Agustín Alfano. DT: Ezequiel Medrán.

Dep. Riestra: Franco Agüero; Lucas Chaparro, Yeison Mena Murillo, Eric Tovo y Rodrigo Insúa; Fermín Antonini, Jonatain Goitia, Alberto Martinez y Gonzalo Groba; Walter Acuña y Gustavo Fernández. Sup: M. Vega, G. Benitez, P. Ramirez, M. Zaninovic, G. Iñiguez, L. Landriel, G. Bravo, S. Rodriguez y R. Gonzalez Herrero. DT: Cristian Fabbiani.



EMPATE EN SANTIAGO

Mitre de Santiago del Estero y Alvarado de Mar del Plata igualaron ayer sin goles, en el único adelanto registrado durante la jornada, por la 37ª y última fecha del torneo de la Primera Nacional. El encuentro se desarrolló en el estadio José y Antonio Castiglione de la capital santiagueña.

Con este resultado, Mitre finalizó su labor con 45 unidades en la tabla, fuera de la zona de clasificación para el Reducido por el segundo ascenso y también de puestos de ingreso a la Copa Argentina. Lo mismo ocurrió con el conjunto marplatense, que terminó con 37 puntos, evitando el descenso en las últimas fechas del certamen.

La AFA decidió suspender los dos partidos que debían jugarse además en dicho torneo por el duelo por la muerte del hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata tras los incidentes que ocurrieron con la Policía en las afueras del estadio durante el encuentro frente a Boca. De esta manera, Brown de Adrogué - Almirante Brown y Ferro - Almagro, fueron postergados y ya tienen nueva fecha, ya que el primero se disputará este sábado desde las 15, mientras que el segundo tendrá lugar el martes, desde las 21.10.

Este sábado, además de Atlético-Riestra, a las 15 también lo harán: San Martín de San Juan - San Telmo, Estudiantes (BA) - All Boys, Chacarita - Villa Dálmine, Agropecuario - Deportivo Morón y Quilmes - Deportivo Maipú. El domingo se enfrentarán Defensores de Belgrano - Gimnasia (J) y Brown (PM) - Belgrano, mientras que el lunes lo harán Atlanta - Gimnasia (M), Santamarina - Güemes (SdE), San Martin (T) - Flandria, Tristán Suárez - Temperley, Instituto - Deportivo Madryn, Sacachispas - Estudiantes (RC) y Independiente Rivadavia - Nueva Chicago.

El equipo que termine en la segunda posición se clasificará a semifinales del Reducido por el segundo ascenso, el tercero se clasificará a cuartos de final, en tanto que del cuarto al 13er. lugar accederán a octavos de final.