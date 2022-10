Argentina 1985

Por Ricardo Miguel Fessia



En una sociedad ávida y con la valiosa colaboración de una campaña bien pensada, la exhibición de “1985” generó muchas expectativas. Que pueda ser vista en las salas, rompiendo con el hechizo de las plataformas, era motivo de comentarios, pero éstos subieron -como los deseos- mucho más cuando se supo que podría ser vista en algunas salas. Título y elenco convocan.

El cine es una expresión que combina arte y técnica. Lo primero es por narrar historias mediante la proyección de imágenes, lo segundo por la experticia en la emisión de fotogramas, de manera rápida y sucesiva, para crear la ilusión de movimiento.

Como tal y por los avances técnicos, es el medio por el cual las sociedades narran sus historias, problemas y deseos por medio del discurso audiovisual. Se ha tornado en el espejo de nuestro tiempo, de nuestras preocupaciones y nuestros anhelos, tanto en lo personal como en lo colectivo.

En su más que centenario recorrido, el “séptimo arte” ha dado muestras de su valor llevando a la pantalla historias épicas que jalonaron el pasado de la humanidad. Tanto de empresas de toda una nación como gestas individuales. Son tantos los ejemplos que la memoria no alcanza y siempre afloran las más taquilleras. En tantos momentos fue el medio para entrañar instancias de nuestro pasado y forjar aspectos de la memoria activa.

En el universo de la memoria, que permanece en constante cambio por las tensiones sobre su legitimidad y la selección del segmento a relatar y la manera de hacerlo, el cine suele tributar generosamente. Nuestra memoria es selectiva y hay partes que están destinados al olvido, y otras al silencio.

En este sentido, el cine, ayuda en el recuerdo de aquello que ha quedado rezagado por causas varias.

Cuando el régimen militar estaba en retirada final y avanzaba el calendario electoral, al último presidente de facto, general Bignone, el 22 de septiembre de 1983 firmaba la ley 22.924 que llamaría “Ley de pacificación nacional” donde se otorgaba una “amnistía total por el conjunto de acciones subversivas y antisubversivas desde el 25 de Mayo de 1973 hasta el 17 de Junio de 1982”.

Atendiendo a nuestra historia y al posicionamiento de los distintos partidos políticos, para los comicios del 30 de octubre dos sectores se ubicaban entre los preferidos del pueblo: el Partido Justicialista con la fórmula “Luder - Bittel” y la Unión cívica Radical con “Alfonsín - Martínez”.

En vista a la cercanía de las urnas, ambos sectores, como otros, fijaron su posición. El “Justicialismo” se comprometió a no revisar el pasado y dejar vigente esa norma de pacificación. El radicalismo, por su parte, se comprometió a derogar dicha ley y someter a juicio a las cúpulas militares.

En un multitudinario acto en el club Ferro, el 30 de septiembre, el candidato Alfonsín sostuvo públicamente y como un contrato ético con el pueblo, que anularía la disposición por espuria e inmoral. Desde lo alto de la tarima expresaba “No construiremos el país del futuro... sobre la base de una claudicación moral, que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera ocurrido en la Argentina”.

En su idea de una nueva Argentina, hablaba de moral y establecer las bases para que quede palmario que en Argentina no se tolerarían más episodios al margen de la ley y que los responsables de violar los derechos humanos -y las demás normas- deberán enfrentar un proceso. Al exclusivo riesgo de cargar sobre la historia de la UCR, se decía por vez primera, no al olvido o al perdón y en adelante todo discurría por la senda de la Justicia.

Con el triunfo electoral de octubre, las nuevas autoridades asumen el 10 de diciembre y pocos días después, el presidente deroga la “Ley de Autoamnistía”, como mejor se la nombró, y disponía –decreto 158/83- la realización de juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y por otra norma –decreto 187 del 15/dic/1983- la creación de la CONADEP para recopilar datos sobre los actos de violación de derechos humanos.

El 22 de abril de 1985 se dio inicio al “Juicio a las Juntas Militares”, y el 9 de diciembre del mismo año la Cámara Federal dictó sentencia.

El “Juicio a las juntas”, así como lo recordamos, sobrepasó en mucho las fronteras de nuestro país y de inmediato tuvieron el reconocimiento internacional por someter a un juicio con todas las garantías, a los principales responsables de las más crueles violaciones a los derechos humanos.

No solo que se elevaba a verdad judicializada esos hechos sino que posibilitó implementar políticas de reparación a las víctimas y sus familiares. También fue el antecedente, tal vez de mayor consideración para el posterior Tratado de Roma (17/jul/1998) por el que se crea la Corte Penal Internacional.

La película sobre un tema de nuestro pasado pero en un presente muy distinto, puede llevar, sobre todo a las generaciones que no lo vivieron, a tener cierta significación del juicio que dista mucho de la realidad.

Si se pretende resignificarlo, con esta mirada, se corre el riesgo -o no- de llegar a una memoria parcial.

Claro está que queda fuera de comentarios el respeto que nos merece el fiscal Strassera y de igual forma jueces. También que en el film el acusador se torne en un gerifalte, mucho más cuando se trata de un gran actor.

También está claro, que ello no hubiera podido ser sin la firme voluntad política del gobierno de esos días. Omitir esto, diría que es altamente injusto, pero más allá de nuestra consideración, es el falsear la historia: no decir que los militares tenían gran poder de fuego –dicho esto como una metáfora- y que la segunda fuerza -que obtuvo nada menos que el 40,16%- había dado su compromiso de no revisar el pasado, y dejar claro ello, pasa a ser una gesta voluntaria de una persona o un reducido grupo y no una decisión política emanada de las convicciones y los ideales.

Tal vez hasta esto podría ser aceptable en el libre juego del libretista. Pero poner por mucho tiempo unas manifestaciones de Antonio Tróccoli -un viejo video- como que esa era la posición del gobierno, es una actitud activa que busca un solo objetivo: solapar la figura de Raúl Alfonsín.

Con Carlos Nino, fue mucho más cruel: directamente ignoró siendo que es el autor de la letra chica. En su momento dijo: “Hubo pocas instancias en la historia del mundo, y ciertamente ninguna en Latinoamérica, de persecución de quienes fueran los responsables por violaciones masivas de derechos humanos. La Argentina hizo justamente eso y, en forma aún más notable, llevó a cabo esta tarea sin un ejército invasor y sin ninguna división de las Fuerzas Armadas apoyando los juicios, contando sólo con su capital moral”. (“Juicio al mal absoluto”, Buenos Aires, siglo XXI, 2015).

Mientras salía de la sala y en medio de cierta algazara, me crucé con un amigo que atinó un gesto de saludo desde un par de metros, y me dijo: “esta película es gracias al peronismo”. Ante mi gesto de sorpresa, concluyó: “que no ganó las elecciones”.