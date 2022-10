Sanción definitiva al proyecto de Calvo que amplía beneficios de la Ley 5.110

El Senado Provincial aprobó la modificación a la Ley 5110 propuesta por los senadores Alcides Calvo y Rodrigo Borla, que ya había tenido media sanción durante el mes de septiembre, para ampliar a los beneficiarios y beneficiarias de la pensión. En ese sentido, la norma comenzará a contemplar a las personas travesti trans mayores de 35 de forma permanente y de manera temporal, por el transcurso de un año, a las mujeres que estén atravesando situaciones de violencia por motivos de género.

En la oportunidad, la subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Nerea Tacari, manifestó: “Lo que hace esta modificación es atender a las nuevas demandas de este siglo en materia de derechos y tiene en cuenta e intenta reparar una desigualdad histórica en relación a las personas travesti- trans porque además de estas modificaciones concretas la ley ha sido modificada para que en su redacción tenga perspectiva de género y de derechos humanos, eliminándose expresiones que ya no están acordes al mundo contemporáneo”.

“En relación a la inclusión de las personas travesti trans mayores de 35 años, recordemos la situación de vulnerabilidad en la que muchas vivieron y viven, sosteniendo una expectativa de vida entre 35 y 40 años. Con esta y otras acciones como el Espacio Educativo Trans, Travesti y Disidente, los cupos trans en los distintos niveles del estado y otras medidas nos proponemos achicar esa brecha. Lo mismo en el caso de las mujeres que están atravesando situaciones de violencia, la pensión por un tiempo determinado le va a permitir tener un ingreso monetario ya que entendemos que la dependencia económica está al pie de la pirámide que sostiene un vínculo violento”, agregó la funcionaria.

Y continuó: “Estamos muy contentas de que se haya dado este paso, que también está enmarcado en un trabajo que llevamos adelante desde este ministerio con las autoridades de la Caja de Pensiones Sociales de la provincia, su director José Luis Rosetto, y que tiene además como antecedente las demandas de los activismos y militancias de las organizaciones travesti-trans de nuestro territorio, como por ejemplo Comunidad Trans de Rosario”.

En esa línea, el director de la Caja de Pensiones Sociales, José Luis Rosetto sostuvo que "la reforma de la ley 5110 consiste en transformar la caja de pensiones sociales de la provincia de Santa Fe. Nuestra ley de pensiones no contributivas de la provincia de Santa Fe es de 1942 lo que requería una necesaria adecuación y ampliación de los distintos escenarios sociales que se fueron sucediendo a través de aquel momento en que se aprobó esta ley". "Esta reforma se trabajó con la gente de la Secretaría de Igualdad y Género, hoy Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, para ampliar los derechos y también generar una herramienta para estos casos sociales", finalizó Rosetto.

Cabe destacar que el proyecto había contado con media sanción de la Cámara de Senadores en julio del año pasado siendo remitido a la Cámara de Diputados, desde donde lo giraron nuevamente al Senado en segunda revisión. Actualmente el Estado Provincial, a través de la Caja de Pensiones Sociales Ley 5.110 brinda a los santafesinos un beneficio, de origen no contributivo, en el que no es necesario haber efectuado aportes previos para recibirla, este beneficio alcanza a las personas de la tercera edad, a aquellas imposibilitadas en forma permanente a desarrollar tareas que le permitan generar los recursos mínimos para su sustento y no tengan acceso a una jubilación, y a madres menores que por diversos motivos hayan quedado desamparados y como consecuencia se encuentren en situación de alta vulnerabilidad económica social, ya sea de indigencia o pobreza.



CALVO: "RESPONDER A LA

VULNERABILIDAD SOCIAL"

En relación a la sanción definitiva al proyecto de ley de su autoría, el propio senador Alcides Calvo manifestó que “toda persona tiene derecho a recibir recursos para afrontar sus necesidades básicas (alimento, salud, educación) de vida si estuviese impedida de trabajar, por lo que el proyecto aprobado busca responder a la vulnerabilidad social”. Entre las modificaciones más importantes al texto actual de la ley 5.110 podemos citar que se incorpora el término “beneficio no contributivo” en lugar de pensión, y se introduce el concepto de “vulnerabilidad social”, como la diversidad de situaciones intermedias y al proceso por el cual se está en riesgo de engrosar el espacio de exclusión. En cuanto a la edad para acceder al beneficio por ancianidad la misma se establece en 60 años, tanto para hombres como para mujeres y no se requiere antigüedad de residencia para el nativo y solo 2 años para el no nativo. A su vez si goza de una pensión no contributiva nacional también puede acceder a una pensión ley 5.110, habida cuenta que ese ingreso resulta insuficiente para satisfacer sus más mínimas necesidades. Otra modificación importante es que la persona para acceder a la pensión debe tener un 66% de invalidez (porcentaje que se exige a nivel nacional para acceder a las pensiones no contributivas) y que en la actualidad es del 75%. También se propone el beneficio para los menores de 18 años, extendiendo la asistencia a mayores de 18 y hasta 25 años si se hallan cursando estudios o preparación profesional de un arte u oficio. Cabe destacar que en el texto sancionado se incorporaron como beneficiarios a las personas trasplantadas o en lista de espera, a las personas trans y a las personas víctimas de violencia de género (en este caso con un beneficio temporal renovable) y a las personas víctimas de delitos. Explica Calvo que “el proyecto persigue adaptar la ley actual para posibilitar el acceso de beneficiarios al sistema, con el convencimiento de que la protección social desempeña un papel decisivo en el logro del desarrollo sostenible, la justicia social y el derecho humano a la seguridad social para todos, las políticas de protección social constituyen elementos esenciales de las medidas nacionales y provinciales de desarrollo para reducir la pobreza y la vulnerabilidad en todo el ciclo de vida, y respaldar el crecimiento inclusivo, sostenible e igualitario”. El senador, por último, expresó su satisfacción por la sanción definitiva del proyecto, lo que sin duda redundará en beneficio de los más necesitados.