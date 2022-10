Lorenzetti cuestionó el pedido realizado por Cristina Kirchner

BUENOS AIRES, 7 (NA). - En medio del debate sobre los cambios en la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, ministro del máximo tribunal, se manifestó en contra y apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Cuando era senadora, propuso que estuviese conformada por cinco miembros. Ahora las mismas personas proponen que sean 15. O estaban equivocados o están equivocados ahora", marcó y justificó su postura al decir que se debe "tratar de ser estables porque, si no, se genera mucha incertidumbre".

Además, agregó: "La realidad es que, en la historia argentina, la Corte fue de 5, 7 ó 9 miembros. Nunca de 15. Cuando se amplió a 9, se produjo una enorme crisis en el gobierno de Carlos Menem. Es por eso que creo que hay que tranquilizarle", ejemplificó durante una entrevista con LN+.

Lorenzetti también se refirió, en medio del juicio oral que enfrenta la titular del Senado por la causa Obra Pública, en la que tiene un pedido de 12 años de prisión e inhibición perpetua de la función pública, a la comparación entre el fiscal de esa causa, Diego Luciani, y Alberto Nisman por el presidente Alberto Fernández en agosto.

"Tenemos que ser cuidadosos y no pasar ciertos límites", dijo Lorenzetti en declaraciones a LN+. "Hay que recordar la historia y no volver a repetirla. Cuando la Argentina inicia caminos fuera del sistema de derecho termina mal", sostuvo.

El magistrado insistió en que "todos los gobiernos opinan y dicen cosas", pero que, más allá de las presiones que puedan recibir, "tenemos que dar la sensación de independencia e imparcialidad".

Asimismo, señaló que "tanto la población como los jueces y juezas tienen que ser firmes".

"La ley tiene que ser igual para todos. Punto. Después habrá discusiones. Pero eso está fuera de un proceso judicial. No se pueden cambiar los procesos de acuerdo a las personas, intereses o los casos. No es así", enfatizó.

Para cerrar, dijo que en el pasado "hubo de todo, hasta peleas a los tiros. Todos se castigaban entre ellos. Terminamos en un desastre histórico. Y después llegó la dictadura".

Y concluyó: "No podemos volver atrás. Cada uno podrá opinar y decir lo que quiera, pero tenemos que actuar dentro del sistema o lo vamos a pagar caro".