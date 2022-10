Gómez Alcorta pegó el portazo en el Gobierno

BUENOS AIRES, 7 (NA). - En medio de la interna oficial que desató el desalojo de una comunidad mapuche en Villa Mascardi, la ministra Elizabth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), le presentó su renuncia al presidente Alberto Fernández, pero aún "no hay respuesta" por parte del jefe de Estado.

Así lo confirmaron a Noticias Argentinas fuentes de la Casa Rosada, que detallaron que la renuncia fue presentada luego de que la funcionaria nacional advirtió "graves" vulneraciones en el procedimiento que realizaron las fuerzas federales a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La noticia se conoció en momentos en que el Presidente se encontraba rumbo al partido bonaerense de Escobar para participar de la 59° Fiesta Nacional de la Flor, la exposición de floricultura más grande de Latinoamérica, donde también tenía previsto compartir la proyección de la película "Argentina 1985" junto a estudiantes de escuelas secundarias.

Hasta última hora de este jueves no hubo ninguna comunicación oficial por parte del área respectiva de la Presidencia de la Nación, motivo por el que no trascendió si el jefe de Estado pudo comunicarse con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad.

En declaraciones radiales, Gómez Alcorta había alertado que la situación era "sumamente preocupante", dado que "desde hace más de 48 horas detuvieron a siete mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad".

"De las siete mujeres, dos de ellas estaban con sus niños muy chiquitos, de un mes y de cuatro, otra de las mujeres está embarazada de 40 semanas y con algunos temas de presión alta", puntualizó.

En ese marco, precisó: "Todas las personas tenemos el derecho de contar con una defensa, eso lo dice la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales, en este caso la magistrada negó ese derecho".