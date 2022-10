Ya se respira un clima especial con el clásico de Copa Santa Fe

Aunque ya lleva más de treinta años sin poder disputarse, la llama pasional del superclásico de Rafaela continúa encendida. Así pudo observarse ayer por la tarde, en la conferencia de prensa de ‘presentación oficial’ del encuentro de semifinales de Copa Santa Fe que jugarán 9 de Julio y Atlético de Rafaela.

El juego se disputará el próximo lunes 10 de octubre, a las 16.00hs, en el ‘Coloso’ Germán Soltermam. Estadio que contará con un lleno total de 6 mil espectadores.

La iniciativa impulsada por la Liga Rafaelina de Fútbol –en el año de su Centenario-, contó con la presencia de los capitanes del ‘León’, Maximiliano Martínez, y de la ‘Crema’, Gino Albertengo; los presidentes de los dos clubes, Hugo Morel y Silvio Fontanini; como así también del presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, y el presidente de la LRF, Fabián Zbrun.

La misma tuvo lugar en la sala de sesiones ‘Rafael A. Actis’ de la entidad madre del fútbol doméstico. Y todos los que participaron de la conferencia coincidieron en un mismo mensaje: disfrutar del clásico y sin violencia.

“Es un partido muy importante para nuestra Liga, un clásico, el más antiguo, el más importante, no es el único, lógico. Es un partido de rivales, no de enemigos”, señaló Zbrun.

Luego el que tuvo la palabra fue Carlos Lanzaro, quien apuntó: “La Copa es un producto nuestro, de la Provincia; que nos representan 62 equipos, grandes y chicos, de las bases, equipos que nos representan como santafesinos y futboleros. Rafaela, más allá de su Liga, y de muchos eventos que se hicieron por los 100 años de la Liga, tiene la posibilidad de demostrar como futbolera lo que puede ser una verdadera fiesta”, y cerró: “La Copa es única en la Provincia, en el País, en Sudamérica. Si la cuidamos es muy importante para que siga creciendo y no tenga fronteras”.

A la hora de tomar la palabra los presidentes de los clubes, Morel indicó: “Lo tomamos como lo que es para nuestro club, un premio para los chicos que se lo han ganado dentro de la cancha, una oportunidad de reeditar lo que es el superclásico de Rafaela con todo lo que eso significa. Es una gran fiesta del fútbol rafaelino. La semana previa y todo lo que se generó hacía mucho que no se sentía en la ciudad, es una fiesta para el fútbol de Rafaela. La gente tiene que ir a disfrutarlo”. Por su parte, Fontanini manifestó: “Debemos tomar lo que es este partido que luego de 30 años nos enfrentamos en este clásico local fuera del ámbito de la Liga, y tenemos que disfrutarlo. Todos. Este es el broche de oro del centenario de la liga, se dio, sin buscarlo. Cuando las cosas se dan hay que disfrutarlas. Es un partido de fútbol, nada más que eso”.

El ganador de dicho encuentro se quedará con el premio de $1.500.000 y el boleto para disputar la final ante Argentino de Rosario, elenco que viene de eliminar a Rosario Central.



VENTA DE ENTRADAS

Ambos clubes agotaron la primera tanda de entradas y si bien este viernes las boleterías estarán cerradas, aquellos que aún no hayan sacado sus tickets podrán hacerlo por última vez el día sábado. Recordando que el lunes, día del partido, no se venderán entradas.

9 DE JULIO. El sábado de 9 a 12hs y de 15 a 19hs en boletería (calle Ayacucho). General $1000. Jubilados con carnet: $600. Menores de 12 años: $400.

ATLÉTICO. El sábado de 12 a 15hs. Sede administrativa Julio Litvak (calle Dentesano y Urquiza). General $1000.