Empató Ben Hur, ganó el 9

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol va ingresando en su etapa de definición. Anoche se jugó el grueso de partidos de la fecha 15, donde Ben Hur empató con Sportivo Norte y 9 de Julio superó a Bochazo en San Vicente. Ahora el León quedó a tres puntos y, aún con dos fechas por jugarse, se ilusiona con pelearle a la BH.



LOS PARTIDOS. Ben Hur 2 (11m PT Isaurralde e/c y 36m ST Martín Alemandi) vs Sportivo Norte 2 (36m PT de penal y 49m ST Oscar Maldonado), Argentino Quilmes 0 vs Dep. Tacural 0, Arg. de Vila 1 (18m PT Matías Manelli) vs Brown de San Vicente 2 (2m ST César Berazategui y 25m ST Alex Santillán), Bochófilo Bochazo 0 vs 9 de Julio 3 (4m PT y 47m PT Gastón Monserrat, 17m PT Andrés Velazco); Atlético de Rafaela 5 (1m PT Franco Quinteros, 10m PT de penal Alexandro Ponce, 17m PT Joaquín Vera y 26m PT Tomás Bautista, 46m ST Juan Roldán) vs Atlético de María Juana 2 (22m ST Joaquín Ferreyra y 31m ST Nahuel Chamorro), Florida de Clucellas 2 (34m PT Giuliano Saccone y 7m ST Juan Montenegro) vs Unión de Sunchales 0, Talleres de María Juana 2 (28m ST Fernando Valiotti y 35m ST Mariano Godoy) vs Dep. Aldao 1 (10m PT Gabriel Urquiza), Dep. Libertad 0 vs Ferrocarril del Estado 4 (10m PT Federico Malano, 20m PT de penal y 41m PT Fernando Romero, 29m PT Lucas Quiróz). Domingo: 16.00hs Peñarol vs Dep. Ramona.



LAS POSICIONES. Ben Hur 39, puntos; 9 de Julio 36; Atlético de Rafaela 30; Ferrocarril del Estado 27; Brown 26; Arg. Quilmes 25; Dep. Tacural 22; Dep. Libertad 20; Dep. Ramona 20; Sportivo Norte 20; Peñarol 19; Florida 18; Dep. Aldao 16; Unión 16; Arg. de Vila 15; Atlético María Juana 13; Bochazo 8; Talleres María Juana 7.