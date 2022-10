Amsafe aceptó la oferta salarial del Gobierno y ya no habrá más paros

La asamblea provincial de Amsafe aceptó ayer, por 18.222 votos a favor y 14.774 en contra, la oferta salarial presentada el pasado lunes por el Gobierno de Omar Perotti y de esa manera quedó superado el conflicto docente signado por casi 20 días de paro desde principios de agosto pasado hasta fines de septiembre. En síntesis, la propuesta consiste en aumento escalonado en cuatro tramos de septiembre a diciembre del 39% y la cláusula de revisión pautada para el primer día del último mes del año, a lo que se suma el reintegro de los haberes descontados por los 11 días de paro de agosto, que comprendieron sumas desde 30 mil hasta 70 mil pesos.

Esta vez hubo una mayor participación de los docentes en la votación: 33.128 se pronunciaron sobre el ofrecimiento de la Casa Gris. Además de los 18.222 que aceptaron la oferta y los 14.774 que la rechazaron, hubo 18 abstenciones, 111 votos en blanco y 3 nulos.

La principal variable que tuvieron en cuenta muchos docentes a la hora de votar en las escuelas fue el compromiso del Gobierno provincial de restituir los descuentos efectuados por los días no trabajados, que promediaron los 40 mil pesos pero en otros casos oscilaron entre 60 mil y 70 mil pesos. "No tenemos espalda para aguantar otro mes con descuentos de esta magnitud" reconocieron maestros en Rafaela. "Hasta ahora el salario de los docentes de Santa Fe incorporó un aumento del 38 por ciento en lo que va del año. La inflación supera el 56 por ciento en ocho meses del año. Si le sumás alrededor del 7% de septiembre entonces ya va por el 63 por ciento. Si el Gobierno cumple, el viernes que viene devuelve los salarios incautados y nos otorga el aumento del 20%. Ni siquiera en ese momento vamos a estar en línea con la inflación. Que se haga cargo el gobernador de lo que nos está haciendo", plantearon.

Incluso el jueves pasado, para cerrar un plan de lucha con dos paros de 72 horas durante dos semanas, Amsafe llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe una multitudinaria movilización provincial como demostración de fuerza y unidad. Sin embargo, también es cierto que era el único gremio de los estatales santafesinos que no había aceptado la oferta y esa soledad fue considerada como una debilidad.

El primer ofrecimiento salarial presentado el 12 de septiembre por la Provincia consistió en un aumento del 31% entre septiembre y diciembre, al que se sumaba un 8% que aún quedaba pendiente incorporar al sueldo de la paritaria acordada en marzo. Es la misma oferta que ayer aceptaron los maestros con una sensación de derrota.

El pasado lunes el Gobierno reiteró la misma propuesta con la diferencia del compromiso de devolver el proporcional de salarios retenidos por los días de paro. De esta manera, en septiembre se prevé un aumento del 20% (estaba previsto desde marzo que sea del 8%, lo que significa que el aumento será del 12%), para el mes de octubre 7%, y para el mes de noviembre otro 7%. En diciembre, el aumento propuesto sería del 5% y la revisión salarial, lo que completa una pauta anual del 77%.

En la delegación Castellanos de Amsafe se impuso por escaso margen el rechazo de la propuesta con un total de 1.765 votantes. De esta cantidad, 839 docentes se pronunciaron a favor de aceptar el aumento salarial aunque planteaban constituirse en asamblea permanente para efectuar el seguimiento de los cumplimientos de los compromisos asumidos por el Gobierno. En tanto, las tres mociones que impulsaban medidas de fuerza a través de distintas modalidades alcanzaron los 921 votos en tanto que hubo 5 blancos.

El secretario General de Amsafe, Rodrigo Alonso, expresó que "hubo 18.222 compañeros y compañeras de toda la provincia aceptaron la oferta de la provincia, pero en disconformidad para seguir peleando y denunciar que el gobierno amenazó a las trabajadores y trabajadoras, mientras que hubo 14.774 que la rechazaron, por eso vamos a continuar en estado de asamblea y movilización permanente para visibilizar los reclamos y exigir lo que creemos que es justo y necesario".

En conferencia de prensa tras la finalización de la asamblea, el dirigente aclaró que aceptaron la oferta porque querían salir del conflicto "sin perder un solo peso y fortalecer al sindicato para todas las peleas que vienen en defensa de la escuela pública".

La propuesta aceptada por Amsafe también incluye el blanqueo de sumas no remunerativas de los años 2020/2021 al mes de octubre, el concurso cargos directivos y de nivel superior, y la creación de 1.237 cargos a incorporarse en la plantilla docente. Asimismo, se estableció abrir una mesa de negociación para implementar una comisión salarial que analice los escalafones docentes.



PUSINERI

Tras la decisión de la asamblea provincial de Amsafe a favor de aceptar la propuesta salarial aunque en disconformidad, desde el Gobierno no hubo celebración. El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, salió a ratificar que "el viernes de la semana que viene va a estar depositado lo que se retuvo por los paros en las cuentas de cada uno de los docentes públicos de la provincia y se acreditará el 12% que tampoco había sido liquidado los primeros días del mes". "Se redoblaron los esfuerzos para definir la situación de manera positiva. De nuestra parte, la vocación es que los docentes tengan las mejores condiciones", agregó el funcionario.