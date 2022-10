Perotti presentó el nuevo Centro Coordinador de Red y TeleSalud

El gobernador Omar Perotti participó ayer de la presentación del Centro Coordinador de Red y TeleSalud, un dispositivo que se encuentra en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de la ciudad de Santa Fe (Cemafe), y que implica la utilización de la telemedicina para llegar a lugares alejados con asistencia médica y seguimiento de pacientes, así como la telegestión y telecapacitación.

Esta herramienta, que antes fue el 0800 Covid de la provincia y que se transformó en el nuevo Centro Coordinador, permitirá brindar universalidad, acceso y equidad en la atención sanitaria a todo santafesino, independientemente del lugar de la provincia en el que esté radicado, realizando un seguimiento y atención de pacientes crónicos, como también interconsultas entre profesionales médicos para mejorar la atención.

Del acto realizado en el Cemafe participaron también la ministra de Salud, Sonia Martorano; y el secretario de Salud, Jorge Prieto; junto a directores de hospitales y de centros de salud de toda la provincia.



ACERCAR LA SALUD

A LA POBLACIÓN

En el inicio de su discurso, el gobernador aprovechó la oportunidad para volver a agradecer a los trabajadores de la salud por el compromiso demostrado para enfrentar la pandemia: “Lo quiero resaltar siempre, porque creo que es uno de los grandes valores y activos que toda la población santafesina debe saber, debe tener, y debe valorar de cómo se llevó adelante esa tarea”.

En ese sentido, Perotti expresó que “toda esta experiencia y estos avances los podamos seguir volcando, cómo aprovechamos, ampliamos y seguimos compartiendo esos conocimientos, cómo cooperamos para que cada ciudadano de la provincia esté mas cerca de la salud”, y cómo todo esto “fluye a través de este esquema de comunicación”.

Sobre ese punto, el mandatario santafesino hizo mención “a la necesidad que muchas veces se planteó de un programa de internet, de un Santa Fe Más Conectada”, y valoró “lo que va a significar esto cuando tengamos el tendido de los 4.000 km que nos deje internet de alta calidad en cada uno de nuestros pueblos y ciudades”. Esa fue una “pelea que nos llevó un año y medio largo, pero hoy estamos demostrando que vamos a ir recuperando ese tiempo”.

No obstante, Perotti indicó que mientras tanto “ya empezamos a hacer, ya empezamos a generar los vínculos con lo que tenemos, con las herramientas a disposición”, y con este Centro “estamos ampliando las fronteras de la atención primaria y de la presencia del Estado, llevando salud pública a cada rincón de la provincia”.



TRANSFORMACIÓN

DEL 0800

A su turno, la ministra de Salud recordó la creación del 0800 COVID “en esos dos años de tanto vértigo durante la pandemia”, un servicio que “fue creciendo, pero hoy, prácticamente saliendo de esta pandemia, hemos decidido transformarlo”, porque “cuando algo bueno se genera tiene que persistir”.

Ese servicio “hoy lo convertimos en telemedicina, en telesalud -continuó la ministra- en lo que es la Red Digital de Salud, y esto es ya un proyecto muy ambicioso que comienza, ahora quizás tibiamente, pero que ya está dando respuestas: en estos días recibí fotos de niños y niñas que habían hecho ya sus consultas a distancia con el personal del (hospital de Niños) Alassia, y no tuvieron que trasladarse ni generar, no solo el costo económico, sino emocional, el desarraigo y demás. Entonces, ya estamos generando acciones que están dejando huellas y mejorando la calidad de vida del pueblo santafesino. Y eso es telemedicina: acercar la salud a las personas”.

Mientras tanto, Prieto remarcó que "esta es la nueva herramienta que se viene en el uso para generar en todo sentido la accesibilidad; con este sistema estamos llevando la salud a donde realmente se necesita", y agregó que este Centro "hoy permite el intercambio de lo que es la segunda opinión entre profesionales, permite llegar con especialidad al territorio donde sabemos que el recurso humano es muy difícil de arraigar, permite realizar telecapacitaciones, talleres de trabajo, llegar en forma oportuna y con equidad donde la accesibilidad es muy difícil, por eso esto es de vital importancia".



APOYO MÉDICO Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES

Con este Centro Coordinador personal especializado se podrá conectar a cada localidad donde se sume este dispositivo y podrán evacuar consultas y estudiar cada caso de forma particular, acompañando al profesional y al paciente en su lugar de origen.

A su vez, esta herramienta rastreará de forma telefónica a toda la población con patologías crónicas no transmisibles que por efecto de la pandemia se alejaron de los centros de salud perdiendo los controles habituales que estas patologías requieren, como aquellos pacientes que padecen hipertensión o diabetes y que no hicieron sus debidos controles.

Durante el acto, la coordinadora general del Centro, Mariana Belotti, brindó una explicación detallada del funcionamiento de esta herramienta. Allí mencionó que “la experiencia de la pandemia hizo que sea masivo el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información en telemedicina, como las personas lo hicieron en sus casas. Esto nos da una gran oportunidad para acompañar el uso de estas herramientas con una gran integración, poniendo a la persona en el centro de nuestro trabajo diario. Hoy contamos con la plataforma para ver integralmente al paciente, con la historia clínica electrónica y otros complementos que van a facilitar el diagnóstico a distancia, acompañando la tarea de los equipos territoriales”.

“Este dispositivo nos permitirá la búsqueda activa de la población que, por diversas circunstancias se alejó del sistema de salud, a través de una base poblacional con las distintas patologías; vamos a hacer teletalleres, consultas y le conseguiremos un turno al paciente en el centro de salud”, añadió Belotti.