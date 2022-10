Presentan programa para promover el canal digital del comercio local

Con la participación de 75 comercios de Rafaela, se efectuó el lanzamiento del programa "Comercio Express", un ciclo de capacitación que potencia y fomenta los negocios en el canal digital y que cuenta con la organización en forma conjunta de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe, la Asociación de Profesionales en Marketing (APMKT) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), junto con la Municipalidad de Rafaela, el Centro Comercial e Industrial (CCIRR) y la Federación de Centros Comerciales (FECECO).

La actividad, que se desarrolló en la sede del CCIRR, fue encabezada por el secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Juan Marcos Aviano, quien en primer lugar, disertó en el curso introductorio sobre “Herramientas y técnicas para la venta online”, que lleva adelante el programa Comercio Express. Esta iniciativa se desarrolla en siete sedes de toda la provincia y en el caso de la región centro- oeste la sede es Rafaela.

De la actividad participaron 75 comerciantes de la zona que accedieron de manera presencial a las dos instancias, la parte introductoria a cargo de los especialistas Franco Bonis y Daniel King. También se abordaron temas como Logística 4.0, a cargo de representantes de Correo Argentino; Buenas Prácticas de Embalaje, a cargo de Correo Andreani. Y por último, técnicos de la empresa Plus Pagos, que es el soporte técnico de Billetera Santa Fe, brindaron detalles sobre el Botón de Pago y prevención de fraude online.

Aviano manifestó que “el programa Comercio Express tiene como finalidad la incorporación de las pymes y MiPymes comerciales formales al canal digital de ventas. La iniciativa cuenta con tres ejes de trabajo el Observatorio de Comercio a Distancia, esta herramienta que permite, junto a la instancia presencial y virtual, consultar y encuestar a comercios y consumidores sobre lo que es el mercado digital en la provincia para que, de esa manera, contemos con los datos e información necesarias que nos permitan planificar servicios y soluciones que el sector privado necesita”.

“Además, las capacitaciones y mentorías que, en este caso, cumplimos en este curso presencial en Rafaela, incluyen el curso introductorio básico que también se puede realizar de manera virtual. El último eje es el de servicios, las soluciones, lo que ofrece este programa para quienes quieren hacer venta online. Para eso contamos con las empresas tecnológicas que generan todo lo que el producto necesita para ser ofrecido en la góndola online”, remarcó el funcionario provincial.

Asimismo, Aviano resaltó que “además de estas herramientas, se encuentran los servicios financieros tales como el Banco Santa Fe y Plus Pagos, que ofrecen sus prestaciones a las empresas. Por último, la logística, por la necesidad que existe de la entrega de los bienes comercializados a través del canal online y allí tenemos los acuerdos con las empresas de Correo Argentino y Andreani”.

Por su parte, el secretario de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, Diego Peiretti, expresó: “Es importante que el Gobierno provincial inicie su recorrido aquí en Rafaela con un tema muy importante como lo es este programa de Comercio Express. El mismo apunta a incorporar más comercios al mundo digital y de la venta online. Hoy, junto con el CCIRR, estuvimos haciendo una convocatoria buscando que la mayor cantidad de comercios puedan participar de esta capacitación y puedan adherir al programa”.

“Este programa les va a dar capacitación y asistencia técnica como así también herramientas para sumarse al mundo digital. Vemos y sabemos cómo está creciendo el comercio electrónico a través de plataformas, y queremos ayudarlos a potenciar ese mercado. Allí es donde apuntamos. Pretendemos que el comerciante barrial aproveche esta oportunidad importante, como lo fue Billetera Santa Fe y las diferentes alternativas de financiamiento. Hoy se suma una herramienta más que tiene que ver con el comercio digital. Tuvimos una convocatoria muy buena, donde más de 75 comercios van a participar en nuestra ciudad”, agregó el funcionario municipal.

En tanto, María Betania Albretch, responsable de Defensa al Consumidor de la Provincia, manifestó: “Estamos desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe teniendo el primer taller de capacitación de Comercio Express, que es un programa que brinda y acerca las nuevas tecnologías y herramientas para potenciar y mejorar la dinámica de trabajo, la oferta de bienes y servicios de cada sector. Es un proyecto muy interesante y venimos teniendo muy buenos resultados en otras localidades donde lo llevamos adelante. Es muy importante este encuentro porque demuestra que hay voluntad, ganas y necesidad de adquirir estas herramientas”.

Por último, Germán Ciceri, integrante de la Comisión de Servicios del CCIRR, contó: “Nos parece muy buena la idea de que encuentren en el CCIRR un lugar para darle valor agregado a la actividad. Somos el centro emprendedor de la ciudad, y está bueno que el ámbito de encuentro sea este lugar. Hace rato que no se ven programas con potencial como este, con mirada de trazabilidad de comercio, información y pluspagos, entre otros. Es una herramienta válida y muy buena. Nos halaga que vengan al CCIRR a presentarla”.