El CAI recibe a Firmat

Este viernes se jugarán las revanchas de la Reclasificación de la Copa Santa Fe de básquet masculino. Independiente, que en el primer juego cayó como visitante, recibirá a Firmat F.C. a partir de las 21.30. El elenco dirigido por Walter Storani necesita el triunfo para forzar un tercer juego, que de concretarse será en el sur provincial.

Las demás series que tendrán continuidad son: Ceci de Gálvez (0) vs. Banco Provincial (1); Sanjustino (0) vs. Alma Juniors (1) y Brown de San Vicente (0) vs. CACU de Ceres (1).



CRUCES DE LOS EQUIPOS DE LIGA

Ya están los cruces para la primera ronda de los elencos de Liga que jugarán la Copa Santa Fe. La clasificación se diagramó por la tarea en la fase regular de sus competencias, y en la primera etapa quedarán libres Unión de Santa Fe (Liga A) y los dos mejores ubicados en Liga Argentina, Central Olímpico de Ceres y Norte de Armstrong, quienes acceden a los cuartos de final.

En la primera ronda chocarán a dos partidos, con ida en el elenco peor ubicado y vuelta en cancha del mejor ubicado de esta general. En el caso de ganar un partido cada uno se tomará en cuenta la diferencia de puntos en las victorias de cada equipo. Si se da el caso que la diferencia de puntos sea idéntica al finalizar el segundo encuentro, allí en ese mismo estadio se jugará un tiempo suplementario para dirimir quién pasa a la siguiente ronda.

Este es el detalle: Sportivo Las Parejas (13) vs. Libertad de Sunchales (4); Temperley de Rosario (12) vs. Colón de Santa Fe (5); Atalaya de Rosario (11) vs. Santa Paula de Gálvez (6); Sportsmen Unidos de Rosario (10) vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario (7) y Sport Club Cañadense (9) vs. Provincial de Rosario (8).



LOS PLAY OFFS DEL OFICIAL

El miércoles se completó la fase regular del torneo Oficial de Primera División de la ARB en el Lucio Casarín con el partido entre Atlético y Ben Hur. Fue victoria de la Crema por 83 a 59, con estos parciales: 20 a 8, 41 a 22 y 59 a 45.

En la noche del martes, Libertad (que se había asegurado el 1 con antelación) derrotó a Peñarol por 88 a 53.De esta manera, las posiciones quedaron así: Libertad 28 puntos; Unión 25; Atlético 24; Independiente 22; Quilmes 19; 9 de Julio 18; Ben Hur 17 y Peñarol 15.

En los play offs de cuartos de final, al mejor de tres, jugarán (desde el viernes 14): Libertad vs. Peñarol; Unión vs. Ben Hur; Atlético vs. 9 de Julio e Independiente vs. Quilmes.