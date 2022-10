Libertad debuta el 16 por la Liga Argentina

El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes de básquet dio a conocer el calendario de partidos de la Fase Regular de la temporada 2022/23 de La Liga Argentina. El debut de Libertad será ante Echagüe de Paraná, el domingo 16 en el "Hogar de los Tigres". La primera fase será de dieciséis (16) partidos por equipo y se extenderá hasta mediados de diciembre.

Un punto importante es que los cuatro (4) mejores equipos de la primera rueda jugarán el Final 4, que tendrá lugar el 20 y 21 de diciembre, con sede a confirmar. Luego, hasta fines de marzo, se desarrollará la segunda vuelta. Los mejores doce (12) de la Fase Regular clasificarán a playoffs, con etapas de Reclasificación, cuartos de final, semifinales y finales

.En tanto, y tal como sucedió durante esta temporada, se implementarán los Play-In, instancia en la cual los ganadores avanzarán hacía la Reclasificación.

El fixture de Libertad: 1era fecha vs Echagüe (L) - 16 de octubre; 2da fecha vs San Isidro (V) – 18 de octubre; 3era fecha vs Montmartre (L) – 22 de octubre; 4ta fecha vs Dep. Norte Armstrong (L) – 28 de octubre; 5ta fecha vs Independiente SdE (L) – 30 de octubre; 6ta fecha vs Salta Basket (L) – 2 de noviembre; 7ma fecha vs Ameghino VM (V) – 14 de noviembre; 8va fecha vs Tucumán Basquet (L) – 19 de noviembre; 9na fecha vs Colón (V) – 22 de noviembre; 10ma fecha vs Central Ceres (V) – 25 de noviembre; 11ma fecha vs Rivadavia (L) – 29 de noviembre; 12da fecha vs GEPU (L) – 2 de diciembre; 13era fecha vs Sarmiento (V) – 6 de diciembre; 14ta fecha vs Villa San Martin (V) – 8 de diciembre.