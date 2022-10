La inclusión junto al deporte

¿Saben cuál es la actividad física más inclusiva de todas? Por supuesto, siempre debemos interpretar el enfoque para razonar. Los deportes, hoy en día, y, en general tienen competencia, tanto hombres como mujeres, existen muchos que lo practican de forma mixta, todo puede desarrollarse de modo más justo, todo es de todos, pero… volviendo a la pregunta, ¿ya imaginaron cuál es la actividad deportiva más inclusiva? Todavía necesitan unos minutos más para pensar. Está bien… tómense su tiempo. Realicen este desafío. Cierren los ojos e imaginen cuál es.

No valoren demasiado su juicio, busquen en la intención, todos los deportes o actividades que tienen algunos obstáculos para no serlo. Pero no perdamos tiempo. Sin lugar a duda, la sala de musculación es la que tiene todos los galardones para ser la más y, casi la única en determinados problemas que ella puede resolver sin fisura. En la misma hora pueden estar entrenando juntos: un abuelo, su hija y el nieto. Puede haber una persona con problemas de obesidad, y un flaco de compañero. Están los que desean crecer, los que insisten en tener mayor tonificación, otros con el objetivo de bajar de peso, muchos tratando de desarrollar su mejor línea, junto a quienes vienen interesados en tener mejores progresos en sus respectivos deportes (porque son deportistas y necesitan del gimnasio para su puesta a punto) ellos pueden ser profesionales y, estar compartiendo rutina con otros que lo hacen de manera aficionada (amateur). Por todo esto, y por mucho más, es la actividad de las pesas dentro del gimnasio donde hay un karateca y una bailarina, un individuo con alguna discapacidad y otro rehabilitándose, un pesista y un anciano, un niño junto a adultos, mixto, de equidad…, compartiendo lugar, espacio, ejercicios, movimientos, y la claridad que, en situación de igualdad, todos podemos y queremos ser parte de: “el mundo de las pesas y su arte”.

Y lo mejor, las pesas los incluye.