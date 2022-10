Ben Hur, hoy puede ser campeón…

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol ingresa en su etapa de definición. Ben Hur, que marcha puntero desde hace unas cuantas fechas y se mantiene invicto, este jueves podría festejar el título de campeón. Para eso deberá ganarle a Sportivo Norte y esperar que 9 de Julio no haga lo propio con Bochazo en San Vicente. Al torneo luego le quedarán dos capítulos por disputar y el Lobo le lleva cinco puntos al León.



Así se juega la fecha:



HOY: 21.30 hs. Ben Hur vs Sportivo Norte (Ángelo Trucco), Argentino Quilmes vs Dep. Tacural (Darío Suárez), Arg. de Vila vs Brown de San Vicente (Mauro Cardozo), Bochófilo Bochazo vs 9 de Julio (Sebastián Garetto); 22.00 hs. Atlético de Rafaela vs Atlético de María Juana (Leandro Aragno), Florida de Clucellas vs Unión de Sunchales (Terna Lig. Departamental San Martín), Talleres de María Juana vs Dep. Aldao (Sergio Romero), Dep. Libertad vs Ferrocarril del Estado (Claudio González). Domingo: 16.00 hs. Peñarol vs Dep. Ramona (Darío Suárez).



LAS POSICIONES. Ben Hur 38, puntos; 9 de Julio 33; Atlético de Rafaela 27; Ferrocarril del Estado 24; Arg. Quilmes 24; Brown San Vicente 23; Dep. Tacural 21; Dep. Ramona 20; Dep. Libertad 20; Sportivo Norte 19; Peñarol 19; Dep. Aldao 16; Unión 16; Florida de Clucellas 15; Arg. de Vila 15; Atlético María Juana 13; Bochazo 8; Talleres María Juana 4.