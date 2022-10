El Concejo aprobará varios proyectos

Las otras iniciativas que serán sancionadas esta mañana son un pedido de información sobre: las unidades y las condiciones en las que traslada a los jóvenes rafaelinos a los boliches de otras localidades; los controles que el Municipio realiza en las obras en construcción y la instalación de cámaras de seguridad en la plaza del barrio El Bosque. También tendrá trámite favorable el pedido del Ejecutivo para la compra directa de neumáticos, ante las dificultades para conseguir oferentes y precios razonables por el proceso inflacionario.

El proyecto de Resolución del Concejal demoprogresista Lisandro Mársico se lleva todas las miradas del encuentro legislativo porque solicita a la Jefatura del Distrito Rafaela de Aguas Santafesinas S.A. que “explique los motivos de la demora en la adjudicación de la obra correspondiente al cuarto módulo de tratamiento de líquidos cloacales”, pidiendo, a su vez, que se “informe en qué instancia se encuentra el proceso de adjudicación”.

El Concejal del Frente Progresista señala que se trata de una obra conjunta entre el gobierno nacional y provincial, con financiación del Ente Nacional de Obras Hídricas y Sanitarias (ENOHSA), a partir de un proyecto diseñado por Aguas Santafesinas SA, que posibilitará habilitar la cobertura del servicio cloaca! a 36.000 vecinos de la Ciudad de Rafaela”.

Estos y otros fundamentos fueron expresados por el pedepista en la reunión de Comisión del pasado lunes para defender su inquietud, que no estuvo exenta de críticas a la Provincia y la Nación por la dilación en la adjudicación de los trabajos.

Pero una vez que Mársico finalizó con su ponencia, quien lo esperaba agazapado era su par Justicialista Juan Senn para refutar la argumentación del edil preopinante.



“LA SEGUIMOS

EL JUEVES”

Munido de copiosa cantidad de artículos periodísticos en su notebook le recordó a Mársico que la dilación en la adjudicación se debía al recorte de recursos al que se vio obligado en Gobierno central por culpa de la oposición en el Congreso de la Nación, de la que el PDP forma parte, no le votó el presupuesto 2022.

Como consecuencia de ello, y también apelando a recortes periodísticos, le enumeró la gran cantidad de obras que se debieron suspender en la provincia por esta estrategia opositora.

El planteo descolocó un poco a Mársico, quien rechazó en parte la acusación, debido a que su fuerza no tiene representación parlamentaria a nivel nacional y prometió profundizar la investigación para comprobar si las razones expuestas por Senn eran la causa de la demora en la adjudicación del cuarto módulo.

El peronista no se quedó atrás y aseguró que reforzaría en el encuentro de hoy las “pruebas” mostradas. Es más, su firme convicción lo llevó a acompañar el proyecto de Mársico (para llegar a la sesión cada proyecto necesita la firma de dos Concejales) para seguir hoy con la discusión.



VECINALES MÁS

CONECTADAS

Un proyecto de Ordenanza del bloque Juntos por el Cambio, con la autoría del radical Leonardo Viotti, promueve la creación del programa "Vecinales Más Conectadas” con el objeto de “garantizar el acceso a internet y las herramientas digitales a todos los ciudadanos de la ciudad”.

Para ello, el Gobierno municipal “procederá a la instalación de al menos dos computadoras en cada una de las sedes de las comisiones vecinales de la ciudad creadas y a crearse con posterioridad a la sanción de la presente,asimismo, proporcionará acceso a internet libre a través de sistema WIFI libre Tras especificar las características técnicas de los equipos y que la conexión a internet “deberá ser de la mayor velocidad disponible en la zona”, la norma determina que el Ejecutivo deberá realizar “bienalmente al recambio de componentes y/o sistema operativo a fin de mantener los mayores estándares prestacionales posibles”.

Además, obliga al Gobierno local a que en ”un período de 9 meses a partir de la sanción de la presente de cumplimiento a su objeto e implementación”.



¿VIAJAN SEGUROS

LOS JÓVENES?

Otra iniciativa de Mársico, en este caso una Minuta de Comunicación, requiere al Departamento Ejecutivo (DEM) que informe “si se realizan controles municipales, a los fines de verificar el cumplimento las normas vigentes, sobre los vehículos que trasladan adolescentes a otras ciudades, que asisten a los locales bailables” y en caso afirmativo que “especifique el lugar donde se llevan a cabo los controles, si es en el sitio de partida del vehículo o dentro del radio urbano en el trayecto a otra ciudad”. También se le solicita que se “detalle qué días se ejecutan, con qué periodicidad y adjuntar documentación que respalde los que se llevaron a cabo durante el presente año".

“El traslado de los adolescentes lo llevan a cabo transportistas que parten de diferentes sitios de la ciudad, los cuales deben cumplir con requisitos legales para poder llevar cabo el servicio de referencia y ante la preocupación que padres me han manifestado en virtud de asegurar que el traslado se efectúe en el marco que la legislación exige, es que se presenta el siguiente pedido de informes” reclama el edil.



¿SE CONTROLAN

LAS OBRAS?

La segunda Minuta del Concejal del PDP demanda al Ejecutivo que dé cumplimiento articulado del Código de Edificación, que exige la implementación de los Registros de Constructores e Instaladores y de Empresas Constructoras. Igualmente, pregunta si “se está llevando a cabo el control especificado en el referido de Código referido al "Letrero de Obra", con cuanto personal municipal se dispone para realizar esta verificación y de confeccionarse un acta de comprobación de esa constatación, se requiere se envíen las labradas durante el año 2021 y los primeros seis meses del 2022.

Del mismo modo quiere saber si ¿se aplicaron sanciones, en algún caso, durante los períodos de referencia?



CÁMARAS DE

SEGURIDAD

La tercera Minuta del edil del Frente Progresista solicita al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), que, a través de las áreas, que corresponda proceda a evaluar la posibilidad de colocar una o más cámaras de seguridad, según se estime conveniente en el espacio público "Plaza Barrio el Bosque", en el sector donde se encuentran los juegos para niños y el punto sano, más precisamente en la intersección de las calles Gobernador Aldo Tessio y Sgto.Cabral.

En el lugar, de manera permanente, se juntan grupos de personas por la noche, si bien, no se han registrado daños en las instalaciones de la "Plaza", a los fines preventivos es que se solicita la instalación de dispositivos de video-vigilancia.



ALBOROTO

La sorpresiva cancelación de la sesión que el Concejo Municipal iba a desarrollar, esta mañana, en el Dispositivo de Abordaje Territorial (DIAT), del barrio 2 de Abril, llamó la atención no solo porque se resolvió con tan solo un día antelación, sino también porque, si bien estaba programada desde hace algunas semanas, nadie tuvo en cuenta el ambiente de efervescencia que reina en ese sector de la ciudad en estos días, después de los hechos que son de público conocimiento.

El contexto, a todas luces, no era aconsejable su realización en ese lugar, pero la decisión de dar marcha atrás, recién se tomó, cuando a los oídos de los Concejales llegaron versiones que hablaban de la posibilidad de una movilización de vecinos hacia el DIAT.

Los trascendidos que surgieron del sexto piso del Palacio Municipal indican que la decisión no fue bien tomada por un funcionario del Cuerpo legislativo y manifestó su disconformidad de manera vehemente a punto tal que el disgusto contra los ediles habría sido manifestado también en sus redes sociales.

Seguramente, la descomedida actitud tendrá repercusión en la sesión de hoy y seguramente se analizará el curso de acción a seguir por la inapropiada conducta.